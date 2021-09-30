ПОДКАСТ | Когда стоит уходить во фриланс и где искать первых клиентов?
Марина Миронова уверена, что все, что можно делать онлайн можно считать настоящими профессиями будущего. При этом она выделяет несколько направлений — маркетинг и реклама, работа с большими данными и ментальное и физическое здоровье (например, консультанты по питанию, психологи).
И так как тема так называемых профессий будущего достаточно обширна, в данном выпуске мы решили остановиться на том, что сейчас находится, как говорится, "на слуху" — об СММ и фрилансе.
"Главное преимущество фриланса — это свобода. И многие думают, что такая работа — это лежать на берегу моря, попивать коктейль. На самом деле, мы проводили такой эксперимент в нашей школе — мы отправили нашего сотрудника Юлию в Турцию, чтобы она работала, принимала звонки и выполняла заказы, сидя под пальмами. Когда она вернулась, то сказала, что это было очень сложно. Да, кому-то нравится во фрилансе то, что можно не выполнять привычные для нас офисные ритуалы типа утренних собраний, а освободившееся время тратить на работу или удовольствия. Но нужно понимать, что не от всего можно таким образом убежать. Если вы работали за троих в крупной компании, то и на фрилансе вряд ли это изменится. То есть, вам придется работать за себя, за бухгалтера, и например, настраивать рекламу за таргетолога".
Как же в таком случае быть? Как понять, что есть смысл уходить во фриланс, и где искать своих первых клиентов, которые во многом определят, продолжите ли вы работать в таком формате. Обо всем этом — слушайте наш подкаст!