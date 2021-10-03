"Политики из EKRE cпокойно могут заявить: геи — самые прекрасные люди на свете". Молодые люди о популизме и политической культуре(27)
"Уровень политической культуры снижается. Многие политики позволяют себе такие высказывания, которые еще 10 лет назад невозможно было бы представить. Со стороны EKRE было довольно много глупостей, повторять их не буду. Русское население, президент, русскоязычные политики попадали под удар. Мы должны понимать, что политика меняется, но нельзя забывать основы и правила поведения", — высказался центрист Марк Ефимов.
С ним согласна Алина Лернер из "Зеленых Эстонии". "Проблема EKRE не в том, что они националисты, сексисты и так далее. Проблема в том, что они популисты. Они могут стать кем угодно через четыре года. Они спокойно могут заявить вскоре, что геи самые прекрасные люди на свете, чтобы привлечь эти голоса. На сегодняшний день практика популизма очень вредна. Это происходит не только в Эстонии, но и в других странах Европы. Это общеевропейская тенденция — люди ведутся на громкие лозунги, которые привлекают внимание", — считает Алина.
Ее мысль продолжил Иван Фролов из Партии реформ. "Популизм вредит не только Эстонии. Также я хотел бы отметить, что население мало изучает политические кампании. А политики мало разговаривают с людьми, современные технологии позволяю очень быстро проводить опросы. Еще мне хотелось бы, чтобы у нас было больше референдумов", — добавил Иван.
Нынешние политики — современные?
"Показательно то, что если попросить тебя назвать всех депутатов Рийгикогу, то ты назовешь от силы 20 человек. И я не говорю о том, что ты их не знаешь. Это они не пытаются сделать себя более известными, обсуждаемыми. Они не продвигают себя на современных площадках, этого могло бы быть больше", — высказалась о "современности" нынешних политиков Лернер.
По словам Марка Ефимова, сейчас есть возможность пиарить себя не только в ТикТок, но и в Instagram, Facebook. "Чтобы на политика начали подписываться, он должен предлагать что-то интересное", — посоветовал он тем политикам, которые ограничиваются репостом ссылок на новостные порталы на своих страницах в социальных сетях. "В 21 веке нужно быть ближе к людям. А люди сейчас в социальных сетях", — констатировал Марк.
Политика через 10-20 лет в Эстонии — какая она? Что должно измениться, чтобы вы гордились местной политической жизнью?
"Политика должна стать прозрачной, — надеется Алина Лернер. — Должно полностью исчезнуть разделение "крышевых денег". Еще политика должна перестать быть политикой ненависти. Абсолютно неприемлемо консолидировать избирателей за счет ненависти к другой группе людей. Плюс, повторю слова коллеги, у нас должно быть больше референдумов, чтобы люди участвовали в жизни страны. Также считают правильным, если мы будем голосовать напрямую за своих кандидатов, а не за партию".
Как сказал Иван, политики должны обрести доверие своих граждан. "Мы должны убедить людей, что они могут влиять на политику и их голос может изменить обстановку. В крайнем случае они могут присоединиться к партии и изменить ситуацию вместе".
"Нужно думать не о своих политических интересах, а делать упор на сотрудничество, взаимодействие, добиваться результатов вместе. 21 век — это век переговоров, когда политики будут больше сотрудничать, будет меньше ненависти", — резюмировал Марк.
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