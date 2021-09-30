30.09.2021, 12:31
На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова завели уголовное дело. Он объявлен в розыск(1)
Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix
На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова завели уголовное дело о незаконном пересечении границы, его объявили в розыск, сообщила Дождю его адвокат Юлия Кузнецова.
По ее данным, дело завели 7 сентября. Через две недели, 23 сентября, Доброхотова объявили в розыск — решение приняло следственное управление ФСБ.
Обыски у его семьи 30 сентября проходят в рамках этого дела — их проводят в квартирах родителей Доброхотова, его жены и сестры. Позднее их повезут на допрос.
По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российскую границу в Воронежской области.
В июле к Доброхотову приходили с обыском по делу о клевете, заявление написал голландский журналист, которого подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
У Доброхотова изъяли технику и загранпаспорт.