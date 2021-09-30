Авто
30.09.2021, 16:31

ФОТО | Бывший служебный автомобиль Тоомаса Хендрика Ильвеса выставлен на продажу

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Vabariigi aastapäeva paraad 2012. aastal
Vabariigi aastapäeva paraad 2012. aastal
Foto: Andres Putting
Среди объявлений о продаже подержанных машин можно найти один довольно солидный и особенный автомобиль. Особенным его делает то, что это бывшее служебное авто Тоомаса Хендрика Ильвеса, когда он занимал пост президента Эстонии.

В конце 2011 года канцелярия президента выбрала для Ильвеса в качестве служебного автомобиля Audi A8 L 3.0 TDI Quattro Tiptronic, и теперь спустя девять лет автомобиль выставлен на продажу на Auto24.

Каждый может почувствовать себя президентом всего за 25 000 евро.

Vabariigi aastapäeva paraad 2012. aastal

Как сообщалось раньше, внутри автомобиля было установлено специальное оборудование Департамента полиции и погранохраны. На сегодняшний день с большой долей вероятности его там уже нет — по крайней мере объявление о продаже о нем умалчивает.

Согласно данным Delfi, в 2011 году автомобиль обошелся канцелярии в 79 300 евро.

Vabariigi aastapäeva paraad 2012. aastal

Объем двигателя составляет 2967 кубических сантиметров, мощность — 184 кВт, или 250 лошадиных сил, а содержание CO2 в выхлопных газах — 176 г/км. Автомобиль снабжен полным приводом и автоматической коробкой передач.

Vabariigi aastapäeva paraad 2012. aastal
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