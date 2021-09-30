ФОТО | Бывший служебный автомобиль Тоомаса Хендрика Ильвеса выставлен на продажу

В конце 2011 года канцелярия президента выбрала для Ильвеса в качестве служебного автомобиля Audi A8 L 3.0 TDI Quattro Tiptronic, и теперь спустя девять лет автомобиль выставлен на продажу на Auto24.

Каждый может почувствовать себя президентом всего за 25 000 евро.

Как сообщалось раньше, внутри автомобиля было установлено специальное оборудование Департамента полиции и погранохраны. На сегодняшний день с большой долей вероятности его там уже нет — по крайней мере объявление о продаже о нем умалчивает.

Согласно данным Delfi, в 2011 году автомобиль обошелся канцелярии в 79 300 евро.

Объем двигателя составляет 2967 кубических сантиметров, мощность — 184 кВт, или 250 лошадиных сил, а содержание CO2 в выхлопных газах — 176 г/км. Автомобиль снабжен полным приводом и автоматической коробкой передач.