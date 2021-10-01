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01.10.2021, 07:20

Будущее эстонской политики: молодые кандидаты хотят построить TikTok-дом и изменить город

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подкаст RusDelfi
Виталий Бесчастный (Delfi), Иван Фролов (Партия реформ), Алина Лернер ("Зеленые Эстонии"), Марк Ефимов (Центристская партия)
Виталий Бесчастный (Delfi), Иван Фролов (Партия реформ), Алина Лернер ("Зеленые Эстонии"), Марк Ефимов (Центристская партия)
Foto: Jaanus Lensment
В студии RusDelfi молодые кандидаты на муниципальных выборах 2021 года.

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В выпуске приняли участие Марк Ефимов (Центристская партия, 19 лет), Иван Фролов (Партия реформ, 22 года) и Алина Лернер ("Зеленые Эстонии", 24 года).

Наравне с Михаилом Кылвартом, Урмасом Рейнсалу и Евгением Осиновским в муниципальные органы власти стремятся недавние школьники и студенты. И хоть шансов у них не так и много, это отличный опыт на будущее, ведь сегодняшние новички завтра будут формировать облик местной политики. Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с молодыми кандидатами об их взглядах, планах и пути в политику.

"Это отличная возможность принять участие в развитии своего города, района", — объяснил решение баллотироваться в Таллиннское горсобрание реформист Иван Фролов. Исторически у реформистов мало русскоязычных кандидатов. Студент-биолог Иван Фролов согласен, что в партии не так много русских фамилий. "В Партии реформ мало русскоязычных людей и партия мало работает с ними. Хотя позиция партии вполне подходит русскоязычному населению. Я решил, что могу это исправить и внести свой вклад", — добавил Иван. В партию он попал просто — долго общался со знакомыми реформистами, постепенно начал интересоваться их повесткой и подал заявление на участие в выборах.

Алина Лернер работает специалистом по прогностическим моделям в Агентстве окружающей среды. Она выбрала не самую популярную партию для начала политической карьеры. "Зеленые Эстонии" не представлены в Рийгикогу или в других органах власти. Почему именно они?

"Я пять лет отучилась на метеоролога и океанографа, сотни часов жизни провела за изучением экологии, климата, влияния человека на него. Когда ты столько много времени уделила этим вопросам, то достаточно тяжело наблюдать за тем, что происходит вокруг, оставаясь в стороне — ответила она. — Люди часто не знают, что происходит. Я решила, что могу это исправить, внести свою лепту. Мой голос станет более слышимым в том случае, если я буду заниматься политикой. Я всегда считала, если у тебя есть идеи, то в политике придется поучаствовать".

Марк Ефимов в этом году закончил школу, теперь учится в TalTech на факультете госуправления. По его словам, родители не отговаривали его от "этой грязной политики", как думают многие.

"Интерес к политике и происходящему в стране у меня появился еще в детстве. По мере взросления стал читать специфическую литературу, потом уже пришел к понимаю, что если я не буду заниматься политикой, то она будет заниматься мной.

Родители, знакомые и друзья меня очень поддерживают. Никто не отговаривал. Сложно без поддержки семьи чего-то добиться. Им интересно, я многое рассказываю. Плюс я хочу, чтобы молодёжь была больше заинтересована политикой, поэтому приход молодых в политику — повышает интерес у сверстников", — констатировал он.

"Дорогу молодым" — этот лозунг действительно работает. Все отметили, что им было достаточно легко зарегистрироваться и попасть в списки на выборы в Таллинне. Никаких взносов делать не нужно. Партии понимают, что без молодой крови никуда.

Наверняка многих молодых людей останавливает якобы недостаточное знание эстонского языка. Если быть точнее — собственное представление, насколько хорошо нужно знать государственный язык. Но проблем с этим ни у кого не возникло. "Если ты хочешь работать только на русскоязычную аудиторию, — то в этом проблемы нет, можешь спокойно это делать. Если ты хочешь транслировать свои идеи на более широкую аудиторию, то нужно посветить время на перевод своих статей на эстонский, а лучше еще и на английский", — посоветовала Лернер. Хоть и призналась, что современная молодежь знает эстонский как минимум на базовом уровне.

Еще немаловажный вопрос — деньги. Все политики платят из своего кармана тысячи евро на предвыборную агитацию. Ширину кошелька можно заметить по ширине плакатов на Лаагна теэ, перекрестках и остановках. У реформистов, центристов и зеленых разный подход к саморекламе, каждый пытается выделится по-особенному. Не просто вручить ручку или отражатель, а создать с помощью компании образ партии.

"Мы раздаем вегетарианский суп в разных частях города. Это демонстрирует один из пунктов нашей программы, если мы придем к власти, то хотим установить в каждой части города подобные пункты с бесплатным супом", — призналась Алина Лернер из "Зеленых". Сама она планирует купить рекламу в Facebook и таким способом заявить о себе.

Центристы бьют в хорошо знакомую аудиторию и проверенным способом. "Мы общаемся с избирателями на улицах. Если бы я сегодня не был в студии Delfi, то я был бы на одном из мостов на Лаагна теэ. Кстати, там и весит мой единственный баннер, я считаю, что это полезный опыт — попробовать разные способы продвижения себя.

Мы обсуждали в партии предвыборную агитацию, узнавали, как хотят себя рекламировать кандидаты. Мы договорились с депутатом Марией Юферевой-Скуратовски, что сделаем совместный баннер. Мне одному было бы сложно потянуть полную сумму. Поэтому сделали на двоих. Небольшие средства ушли на покупку ручек и агитационного материала, чтобы представить свои идеи", — уточнил Марк Ефимов.

Иван из Партии реформ жарит блинчики и раздает их жителям города. "Это приятный способ провести время вместе. Блинчики — всем нравятся. Если ты подходишь с буклетом своей партии, то ты не знаешь, может этот человек - правый радикал. А тут все улыбаются".

Можно представить и другую реакцию на молодых политиков, которые рвутся к власти. Зачастую старшее поколение со скепсисом относится к "детям без опыта в политике". В вопросах дискриминации по возрасту все спокойно. Все гости подкаста ответили, что не сталкивались с предрассудками. Многие прохожие наоборот, спрашивают, что молодой кандидат может предложить обществу.

В заключении ведущий попросил озвучить пару пунктов их программы, которые они особенно хотят воплотить в жизнь. Все политики подготовились и ознакомились с буклетами партии. Марк выступает за сквозные парки, длинные парковые зоны для передвижения между микрорайонами. Действительно "молодежное" предложение — строительство TikTok-дома в Ласнамяэ. "Это пространство, в котором молодёжь может снимать TikTok-видео, которые будут качественными и полезными".

Алина желает выстроить экологичные отношения между городом и человеком, чтобы везде было безопасно и интересно передвигаться. "Я выступаю за создание без барьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Также нужно дать возможность пятиэтажным советским домам пристроить лифт", — сказала Лернер.

Иван Фролов видит проблему в тротуарах и газонах. "Нужно отремонтировать береговые линии, они просто разваливаются в Пирита. Плюс мы собираемся отменить плату за место в детском саду".

Через 4 года политики хотели бы создать круглосуточные поликлиники, реконструировать Петербургского шоссе и Горхолл, заменить трубы — они не проверялись много лет, построить Таллиннскую больницу.

Подробнее слушайте в подкасте RusDelfi!

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