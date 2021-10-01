Будущее эстонской политики: молодые кандидаты хотят построить TikTok-дом и изменить город

"Я пять лет отучилась на метеоролога и океанографа, сотни часов жизни провела за изучением экологии, климата, влияния человека на него. Когда ты столько много времени уделила этим вопросам, то достаточно тяжело наблюдать за тем, что происходит вокруг, оставаясь в стороне — ответила она. — Люди часто не знают, что происходит. Я решила, что могу это исправить, внести свою лепту. Мой голос станет более слышимым в том случае, если я буду заниматься политикой. Я всегда считала, если у тебя есть идеи, то в политике придется поучаствовать".

Алина Лернер работает специалистом по прогностическим моделям в Агентстве окружающей среды. Она выбрала не самую популярную партию для начала политической карьеры. "Зеленые Эстонии" не представлены в Рийгикогу или в других органах власти. Почему именно они?

"Это отличная возможность принять участие в развитии своего города, района", — объяснил решение баллотироваться в Таллиннское горсобрание реформист Иван Фролов . Исторически у реформистов мало русскоязычных кандидатов. Студент-биолог Иван Фролов согласен, что в партии не так много русских фамилий. "В Партии реформ мало русскоязычных людей и партия мало работает с ними. Хотя позиция партии вполне подходит русскоязычному населению. Я решил, что могу это исправить и внести свой вклад", — добавил Иван. В партию он попал просто — долго общался со знакомыми реформистами, постепенно начал интересоваться их повесткой и подал заявление на участие в выборах.

Наравне с Михаилом Кылвартом, Урмасом Рейнсалу и Евгением Осиновским в муниципальные органы власти стремятся недавние школьники и студенты. И хоть шансов у них не так и много, это отличный опыт на будущее, ведь сегодняшние новички завтра будут формировать облик местной политики. Репортер RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с молодыми кандидатами об их взглядах, планах и пути в политику.

Марк Ефимов в этом году закончил школу, теперь учится в TalTech на факультете госуправления. По его словам, родители не отговаривали его от "этой грязной политики", как думают многие.

"Интерес к политике и происходящему в стране у меня появился еще в детстве. По мере взросления стал читать специфическую литературу, потом уже пришел к понимаю, что если я не буду заниматься политикой, то она будет заниматься мной.

Родители, знакомые и друзья меня очень поддерживают. Никто не отговаривал. Сложно без поддержки семьи чего-то добиться. Им интересно, я многое рассказываю. Плюс я хочу, чтобы молодёжь была больше заинтересована политикой, поэтому приход молодых в политику — повышает интерес у сверстников", — констатировал он.

"Дорогу молодым" — этот лозунг действительно работает. Все отметили, что им было достаточно легко зарегистрироваться и попасть в списки на выборы в Таллинне. Никаких взносов делать не нужно. Партии понимают, что без молодой крови никуда.

Наверняка многих молодых людей останавливает якобы недостаточное знание эстонского языка. Если быть точнее — собственное представление, насколько хорошо нужно знать государственный язык. Но проблем с этим ни у кого не возникло. "Если ты хочешь работать только на русскоязычную аудиторию, — то в этом проблемы нет, можешь спокойно это делать. Если ты хочешь транслировать свои идеи на более широкую аудиторию, то нужно посветить время на перевод своих статей на эстонский, а лучше еще и на английский", — посоветовала Лернер. Хоть и призналась, что современная молодежь знает эстонский как минимум на базовом уровне.

Еще немаловажный вопрос — деньги. Все политики платят из своего кармана тысячи евро на предвыборную агитацию. Ширину кошелька можно заметить по ширине плакатов на Лаагна теэ, перекрестках и остановках. У реформистов, центристов и зеленых разный подход к саморекламе, каждый пытается выделится по-особенному. Не просто вручить ручку или отражатель, а создать с помощью компании образ партии.