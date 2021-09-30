Торговый центр Väike-Järve борется за титул лучшего в странах Балтии

Väike-Järve — уникальный торговый и коммерческий центр, расположенный на Пярнуском шоссе. Он открыл свои двери в марте прошлого года, когда пандемия еще только начиналась. В центре имеется примерно 15 000 квадратных метров офисных и торговых площадей, здесь можно найти широкий и разнообразный ассортимент товаров для строительства и обстановки интерьера. Кроме того, в здании находится крупнейший в районе спортивный клуб, Хуторской рынок и заведения общественного питания.

”Центр Väike-Järve открыл свои двери всего лишь за несколько недель до закрытия торговых центров с целью ограничения распространения коронавируса. Открытыми остались только магазины с отдельным входом, что и позволило центру Väike-Järve продолжить работу, так как у всех расположенных в нем магазинов имеется отдельный вход, — описала руководитель по финансам и стратегии Silikaat Grupp Мерье Аавасалу. — Люди воспользовались этим периодом как великолепной возможностью обставить свое жилье и сделать ремонт. Это также стало одной из причин, почему дела у Väike-Järve сразу же пошли очень бойко. Якорным арендатором центра является магазин Ehituse ABC, который поддерживают расположенные на втором этаже магазины по обстановке интерьера, такие как, например, Plaadipunkt, HarmTex Kardinasalong, Uksekaubamaja и Viking Window”.

Конкурс организует литовская экономическая газета Verslo žinios. Он проводится уже в седьмой раз, и фокусируется на лучших проектах недвижимости, реализованных в странах Балтии в прошедшем году.