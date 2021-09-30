Внимание! На подходе самый опасный месяц полугодия

По словам Таави Крууса — руководителя группы If Kindlustus по ущербу, нанесенному транспортным средствам — октябрь может стать самым опасным месяцем в плане дорожного движения в предстоящее полугодие из-за совпадения ряда обстоятельств. Безусловно, здесь играет свою роль чувство опасности, но, в то же время, количество аварий определяется также погодными условиями и продолжающимся использованием летней резины.

”Если в сентябре, по окончании периода отпусков, а также по случаю начала учебного года водителям постоянно напоминают о том, что на дорогах появилось больше детей, вследствие чего необходимо проявлять соответствующую внимательность, то в октябре водители еще больше нуждаются в этом чувстве опасности. Дни становятся пасмурнее, количество дневного света постоянно уменьшается, дикие животные больше перемещаются, чаще идут дожди, а отражения огней встречных автомобилей мешают водителям”, — пояснил Круус. ”Если ко всему этому добавить неожиданно образующийся на дорогах черный лед и первые снегопады, а также учесть, что многие участники движения продолжают ездить на летней резине, то требуется еще большая внимательность”.

С наступлением холодов дорожные условия меняются очень быстро. Например, прогретая утренним солнцем дорога может казаться обманчиво сухой и безопасной, а уже в следующую секунду водитель может попасть на черный лед в тени деревьев.

”Мрачный рекорд по количеству дорожно-транспортных происшествий также приходится на октябрь. В частности, 26 октября 2017 года If Kindlustus зарегистрировало в Эстонии 119 ДТП за один день, вызванных внезапным снегопадом и обледенением дорог”, — заметил Круус.

При выборе скорости движения следует учитывать погоду и дорожные условия