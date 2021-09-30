Со следующего года вырастут зарплаты спасателей и полицейских. Оппозиция: на самом деле зарплаты понизятся

На рост зарплат будет направлено 11,7 млн евро. Часть этих денег будет получена путем сокращения расходов в учреждениях.

Глава МВД Кристиан Яани отметил, что также вырастут пособия для добровольцев в сфере внутренней безопасности — на 250 тысяч евро.

Однако вице-председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс говорит, что законопроект разочарует полицейских, спасателей и учителей.

По его словам, решение повысить фонд зарплат государственного сектора лишь настолько, как растут зарплаты в среднем, означает, что на важных для общества должностях зарплаты не вырастут по сравнению с подорожанием жизни.

Поэтому, в следующем году зарплаты в государственном секторе скорее понизятся в сравнении со средней зарплатой по Эстонии, считает Ляэнеметс. "Текущее состояние зарплат спасателей и запланированный рост не позволяют жить по-человечески", — добавил он.