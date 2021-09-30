Экономика
30.09.2021, 11:49

Со следующего года вырастут зарплаты спасателей и полицейских. Оппозиция: на самом деле зарплаты понизятся

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Päästjad nendivad, et palk on selle töö eest napp, aga seda tööd ei tehta raha pärast.
Päästjad nendivad, et palk on selle töö eest napp, aga seda tööd ei tehta raha pärast.
Foto: Argo Ingver
Правительство одобрило законопроект о бюджете 2022 года, согласно которому минимальная зарплата спасателей вырастет почти на 12%, а работающих на передовой сотрудников полиции и организаторов спасательных работ — почти на 5%.

На рост зарплат будет направлено 11,7 млн евро. Часть этих денег будет получена путем сокращения расходов в учреждениях.

Глава МВД Кристиан Яани отметил, что также вырастут пособия для добровольцев в сфере внутренней безопасности — на 250 тысяч евро.

Однако вице-председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс говорит, что законопроект разочарует полицейских, спасателей и учителей.

По его словам, решение повысить фонд зарплат государственного сектора лишь настолько, как растут зарплаты в среднем, означает, что на важных для общества должностях зарплаты не вырастут по сравнению с подорожанием жизни.

Поэтому, в следующем году зарплаты в государственном секторе скорее понизятся в сравнении со средней зарплатой по Эстонии, считает Ляэнеметс. "Текущее состояние зарплат спасателей и запланированный рост не позволяют жить по-человечески", — добавил он.

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