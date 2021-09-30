Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Эхе Вырк не прошел

”Инициированный примерно за две недели до выборов вотум недоверия нельзя воспринимать серьезно. Замена вице-мэра не решит сейчас ни одного вопроса, прежде всего, это часть избирательной кампании входящих в оппозицию фракций. Я понимаю важность работы следственных органов, но здесь совершенно очевидно влияние приближающихся выборов”, — сказал председатель горсобрания Тийт Терик.