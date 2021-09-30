Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Эхе Вырк не прошел
”Инициированный примерно за две недели до выборов вотум недоверия нельзя воспринимать серьезно. Замена вице-мэра не решит сейчас ни одного вопроса, прежде всего, это часть избирательной кампании входящих в оппозицию фракций. Я понимаю важность работы следственных органов, но здесь совершенно очевидно влияние приближающихся выборов”, — сказал председатель горсобрания Тийт Терик.
Единственным пунктом повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания горсобрания обсуждался вотум недоверия вице-мэру Эхе Вырк, который выдвинули члены фракций Партии реформ, Социал-демократический партии, Консервативной народной партии Эстонии и партии Isamaa.
Вотум недоверия провалился, поскольку из 79 членов горсобрания его поддержали всего 30 депутатов горсобрания. Чтобы вотум недоверия получил поддержку, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 40 депутатов горсобрания.