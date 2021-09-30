ВИДЕО | На что пойдут деньги налогоплательщиков: правительство представило госбюджет на следующий год

В следующем году вырастут зарплаты медицинских работников, учителей, полицейских, спасателей и работников культуры. Правительство обеспечит согласованный в коллективном договоре рост зарплат работников сектора здравоохранения — минимальная зарплата врачей и медсестер вырастет более чем на 7 процентов, а персонала попечительских учреждений — на 10 процентов. Зарплата патронажных работников вырастет до уровня зарплаты медсестер.

По словам премьер-министра Каи Каллас, бюджет следующего года помогает заботиться о людях и поддерживать экономику и развитие Эстонии. ”Благодаря восстановившейся из кризиса сильной экономики и смелым решениям правительства, мы можем составить ответственный бюджет на 2022 год, который сосредоточится на заботе о людях, позволит экономике расти и обеспечить дальнейшее развитие нашего государства. Это бюджет здоровой Эстонии, где в приоритете здоровые, образованные и счастливые люди, а также сильная и защищенная Эстония”, — сказала Каллас.

Структурная позиция государственного сектора составляет -2,6 процента ВВП, что на 0,8% лучше, чем планировалось весной. Это было достигнуто, как благодаря темпам роста экономики Эстонии так и посредством государственной реформы. Номинальная позиция составляет -2,2 процента ВВП, что позволяет Эстонии уже в следующем году достигнуть соответствия с бюджетными нормами Европейского союза, действие которых было временно приостановлено в связи с коронакризисом. Весной прогнозировалось, что Эстония достигнет этой цели только к 2024 году.

Налоговая нагрузка в следующем году равна 33,7 процента ВВП, что на один процент ниже, чем в этом году. Долговое бремя государственного сектора в следующем году составляет 6,36 миллиарда евро, то есть 19,7 ВВП, что почти на 5% меньше, чем ожидалось весной.

Нижняя ставка зарплаты учителя вырастет в новом году на 7,3 процента, что потребует расходов в общем объеме 30 миллионов евро. Примерно на столько же повысится заработная плата работников культуры. Минимальная зарплата полицейского чиновника поднимется почти на 5 процентов, а минимальная зарплата спасателя — почти на 12 процентов. На эти цели в сферу внутренней безопасности будет направлено 11,7 миллиона евро.

Правительство считает важным восполнить пробелы в образовании школьников, возникшие из-за кризиса, и запланировало для этого в следующем году 12 миллионов евро. Для того, чтобы улучшить доступ детей к образованию по интересам, самоуправления получат дополнительно 10 миллионов евро. Кроме того, будет претворена в жизнь программа культурного портфеля для учащихся основной школы, целью которой является обеспечить школьникам по всей Эстонии лучший доступ к культуре. Дотация на производство и распространение эстонских фильмов вырастет на два миллиона евро.

В государственном бюджете обращается системное внимание на проблемы душевного здоровья и помощь так называемым невидимым жертвам кризиса. Например, три миллиона будет направлено на развитие детских центров душевного здоровья, на поддержку клинических психологов в первый год профессиональной деятельности, местные самоуправления получат помощь в оказании психологической помощи своим жителям.

Для развития активного образа жизни в государственном бюджете предусмотрено 600 000 евро на начинания, способствующие двигательной активности, поскольку ее недостаток является одним из самых больших факторов риска для здоровья эстонского общества.

Чтобы взять под контроль распространение коронавируса, государство по-прежнему делает все, чтобы вакцинация была широкодоступной и удобной для людей. На покрытие расходов, связанный с вакцинацией, выделено более 38 миллионов евро. Государство считает важным, чтобы до конца эпидемии вакцинация была бесплатной для всего населения Эстонии.

Улучшение благосостояния людей