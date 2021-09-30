ВИДЕО | На что пойдут деньги налогоплательщиков: правительство представило госбюджет на следующий год(13)
В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр окружающей среды Тынис Мёльдер.
Правительство одобрило и передаст в Рийгикогу бюджет на следующий год. Объем доходов бюджета составляет 13,13 миллиарда евро, объем расходов — 13,64 миллиарда, объем инвестиций — 716 миллионов евро.
Налоговая нагрузка в следующем году равна 33,7 процента ВВП, что на один процент ниже, чем в этом году. Долговое бремя государственного сектора в следующем году составляет 6,36 миллиарда евро, то есть 19,7 ВВП, что почти на 5% меньше, чем ожидалось весной.
Структурная позиция государственного сектора составляет -2,6 процента ВВП, что на 0,8% лучше, чем планировалось весной. Это было достигнуто, как благодаря темпам роста экономики Эстонии так и посредством государственной реформы. Номинальная позиция составляет -2,2 процента ВВП, что позволяет Эстонии уже в следующем году достигнуть соответствия с бюджетными нормами Европейского союза, действие которых было временно приостановлено в связи с коронакризисом. Весной прогнозировалось, что Эстония достигнет этой цели только к 2024 году.
По словам премьер-министра Каи Каллас, бюджет следующего года помогает заботиться о людях и поддерживать экономику и развитие Эстонии. ”Благодаря восстановившейся из кризиса сильной экономики и смелым решениям правительства, мы можем составить ответственный бюджет на 2022 год, который сосредоточится на заботе о людях, позволит экономике расти и обеспечить дальнейшее развитие нашего государства. Это бюджет здоровой Эстонии, где в приоритете здоровые, образованные и счастливые люди, а также сильная и защищенная Эстония”, — сказала Каллас.
Приоритеты государственного бюджета на 2022 год
Выход из кризиса здравоохранения и рост зарплат работников передовой
В следующем году вырастут зарплаты медицинских работников, учителей, полицейских, спасателей и работников культуры. Правительство обеспечит согласованный в коллективном договоре рост зарплат работников сектора здравоохранения — минимальная зарплата врачей и медсестер вырастет более чем на 7 процентов, а персонала попечительских учреждений — на 10 процентов. Зарплата патронажных работников вырастет до уровня зарплаты медсестер.
Нижняя ставка зарплаты учителя вырастет в новом году на 7,3 процента, что потребует расходов в общем объеме 30 миллионов евро. Примерно на столько же повысится заработная плата работников культуры. Минимальная зарплата полицейского чиновника поднимется почти на 5 процентов, а минимальная зарплата спасателя — почти на 12 процентов. На эти цели в сферу внутренней безопасности будет направлено 11,7 миллиона евро.
Правительство считает важным восполнить пробелы в образовании школьников, возникшие из-за кризиса, и запланировало для этого в следующем году 12 миллионов евро. Для того, чтобы улучшить доступ детей к образованию по интересам, самоуправления получат дополнительно 10 миллионов евро. Кроме того, будет претворена в жизнь программа культурного портфеля для учащихся основной школы, целью которой является обеспечить школьникам по всей Эстонии лучший доступ к культуре. Дотация на производство и распространение эстонских фильмов вырастет на два миллиона евро.
В государственном бюджете обращается системное внимание на проблемы душевного здоровья и помощь так называемым невидимым жертвам кризиса. Например, три миллиона будет направлено на развитие детских центров душевного здоровья, на поддержку клинических психологов в первый год профессиональной деятельности, местные самоуправления получат помощь в оказании психологической помощи своим жителям.
Для развития активного образа жизни в государственном бюджете предусмотрено 600 000 евро на начинания, способствующие двигательной активности, поскольку ее недостаток является одним из самых больших факторов риска для здоровья эстонского общества.
Чтобы взять под контроль распространение коронавируса, государство по-прежнему делает все, чтобы вакцинация была широкодоступной и удобной для людей. На покрытие расходов, связанный с вакцинацией, выделено более 38 миллионов евро. Государство считает важным, чтобы до конца эпидемии вакцинация была бесплатной для всего населения Эстонии.
Улучшение благосостояния людей
Эстонская экономика хорошо восстановилась от кризиса, но хороший экономический рост означает также более быстрый рост цен. Для того, чтобы не ускорять рост цен дополнительно, правительство на будущий год не будет повышать акцизы, оставив их временно на уровне 2020 года. С 2023 года акцизы не разом вернутся на прежний уровень, некоторый рост плавно произойдет в течение четырех лет.
Экономический рост улучшил также поступления социального налога, благодаря чему средняя пенсия по старости вырастет в следующем году до 590 евро в месяц. Правительство решило дополнительно повысить пособие для одинокого пенсионера с 115 до 200 евро.
Расходы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность
Правительство в следующем году увеличит финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на 40 миллионов евро, что необходимо для повышения финансирования этой области до 1 процента ВВП. Это значит, что помимо выделенных весной в рамках государственной бюджетной стратегии 11,3 миллиона евро осенью для финансирования этой области нашли дополнительно 29,5 миллиона евро. В целом это означает, что расходы на НИОКР составят около 300 миллионов евро. На этом уровне НИОКР в Эстонии не финансировались никогда прежде.
Их дополнительного финансирования 16,3 миллиона будет пущено на улучшение функционирования науки через Министерство образования и науки, НИОКР на производстве и инновации получат через Министерство экономики и коммуникаций 16,3 миллионов евро, а формирование государственных политик в различных областях на наукоемкой основе будет поддержано 8,2 миллиона евро.
Цифровое государство и кибербезопасность
Правительство выделит дополнительно 30 миллионов евро на обслуживание цифрового государства и обеспечение кибербезопасности. Это позволит поддерживать на уровне базовые цифровые услуги, важные информационные системы и уменьшить риски, связанные с информационной и кибербезопасностью.
Параллельно продолжится также претворение в жизнь нового прыжка в развитии цифрового государства. Например, будет продолжено развитие беззаявительных цифровых услуг, чтобы общение с государством стало проще и носило проактивный характер. Государство работает над более широким использованием искусственного интеллекта, чтобы обеспечить эффективность государственного сектора и предложить людям более удобные услуги. Идет работа над тем, чтобы публичный сектор начал более широко использовать облачные технологии, продолжится развитие общих цифровых платформ, в том числе X-road и eID.
Кроме того, будет продлен открытый в 2018 году инструмент поддержки доступа к быстрому широкополосному интернету, благодаря чему к 2023 году в сельских районах доступ к сверхскоростному интернету получат почти 40 000 домохозяйств. Дополнительно запланировано 10 миллионов евро из Европейского фонда перезапуска экономики для инвестиций в проект ”последней мили” для быстрого интернет-соединения.
Государственная безопасность и расходы на оборону
Расходы на оборону достигнут самого высокого уровня в истории Эстонии. На государственную оборону правительство направит на 104 миллиона евро больше по сравнению с нынешним годом, расходы на оборону достигнут рекордного уровня в 750 миллионов евро, превысил 2,3 процента ВВП. Самый большой оборонный бюджет в истории Эстонии поможет быстрее восполнить пробелы в возможностях государственной обороны и укрепить безопасность Эстонии.
Устойчивая, углеродно-нейтральная и ресурсосберегающая циркулярная экономика
Правительство будет продвигать введение в использование новых технологий, в том числе зеленых технологий, во всех секторах экономики, как в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, так и в обращении с отходами и лесном хозяйстве. Государство взяло курс на более жизнеспособное в долгосрочной перспективе производство и потребление, развитие обращения с отходами, чтобы материалы можно было брать во вторичное использование. Предприятия смогут ходатайствовать о субсидии для увеличения объемов вторичного использования отходов, а местные самоуправления — для развития инфраструктуры, необходимой для сортировки отходов. Общий объем этих субсидий составит 4,5 миллиона евро.
За счет продажи углеродных единиц планируется поддержать взятие в использование автомобилей с низким выбросом CO2 в объеме 10 миллионов евро, из которых 8 миллионов евро являются объемом субсидии на 2022 год. Кроме того, государство инвестирует в следующем году в использование зеленого газа, реновацию котельных центрального отопления, а также, помимо прочего, в приведение в порядок уличного освещения. Также продолжится пилотный проект по использованию электрических автобусов и стартует первый пилотный проект по использованию водорода в сфере общественного транспорта, также планируется приобрести более энергосберегающий, работающий при помощи возобновляемой энергии паром.
Для того, чтобы сделать транспортную сферу более экологичной и достичь целей в области климата, начнется электрификация железной дороги, чтобы в концу 2024 года электрички ходили на все крупные станции. Также продолжатся работы по проектированию и строительству Rail Baltic, а также другие крупные проекты по строительству и ремонту дорог.
Государственная реформа
В следующем году продолжится оптимизация государственного сектора, слияние схожих видов деятельности и упорядочение вспомогательных услуг. Для того, чтобы оказывать публичные услуги на более высоком уровне, государство обновит их организацию — как в цифровой, так и подразумевающей непосредственный контакт части. Будет продолжено создание центров государственных услуг в уездах, чтобы сделать услуги доступнее для людей и бизнеса.
В сферах ответственности всех министерств совместно будет сэкономлено 50 миллионов евро хозяйственных расходов и расходов на рабочую силу, что на 10 миллионов меньше, чем планировалось весной. Задачи по экономии средств были уменьшены для сферы внутренней безопасности и социальной сферы. Экономия позволит продолжить движение к сбалансированному бюджету, одновременно поднимая зарплаты в секторе здравоохранения, культуры и внутренней безопасности.
Местные самоуправления
Доходная база местных самоуправлений в следующем году вырастет более чем на 100 миллионов евро. В сферу жилищного хозяйства планируется в 2022 году направить почти 58 миллионов евро, чтобы поддержать в том числе реконструкцию как частных, так и муниципальных жилых домов и снос неиспользуемых строений.