30.09.2021, 11:56
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о госбюджете на следующий год(3)
В 12 часов в доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, которая посвящена государственному бюджету на следующий год.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр окружающей среды Тынис Мёльдер.
Каллас сообщила, что государственный бюджет на следующий бюджет имеет три направления: более эффективный контроль над расходами, инвестиции в людей и обеспечение быстрого и долгосрочного развитие государства.
Большое внимание в бюджете уделено проблемам психического здоровья.
8 млн евро выделено на развитие системы эстоноязычного образования.
Запланированный рост акцизов отменяется, поскольку цены растут и так слишком быстро.
Бюджетники получат прибавку к зарплате.
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