Новости Эстонии
30.09.2021, 11:56

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о госбюджете на следующий год

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В 12 часов в доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, которая посвящена государственному бюджету на следующий год.

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

Каллас сообщила, что государственный бюджет на следующий бюджет имеет три направления: более эффективный контроль над расходами, инвестиции в людей и обеспечение быстрого и долгосрочного развитие государства.

Большое внимание в бюджете уделено проблемам психического здоровья.

8 млн евро выделено на развитие системы эстоноязычного образования.

Запланированный рост акцизов отменяется, поскольку цены растут и так слишком быстро.

Бюджетники получат прибавку к зарплате.

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