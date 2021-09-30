За сутки в Эстонии прибавилось 789 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 30 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 174 человека. Всего в больницах 206 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 152, или 73,8%, и с завершенным курсом вакцинации 54, или 26,2%, .

За сутки в больницах открыли 24 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом: 82-летний мужчина, 89-летняя женщина, 92-летняя женщина, 94-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 150 результатов теста, из которых 789 оказались положительными. Из получивших положительный тест 559 не были вакцинированы и 230 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 728 доз вакцины, всего введено 1 367 757 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.