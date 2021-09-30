YouTube будет удалять видео с дезинформацией о любой вакцине

Платформа для видеохостинга YouTube, принадлежащая американскому IT-концерну Google, сообщила в среду, 29 сентября, что, расширяя усилия в борьбе с дезинформацией, начнет удалять контент, который ставит под сомнение любую одобренную в мире вакцину. Это коснется всех видеороликов, в которых говорится, что вакцины опасны или могут приводить к возникновению хронических заболеваний, уточнил вице-президент YouTube Мэтт Халприн в интервью агентству Bloomberg.

Год назад YouTube уже ввел запрет на некоторые видеозаписи, содержащие критику вакцин от коронавируса. С тех пор платформа удалила более 130 тысяч роликов за "нарушение политики YouTube в области вакцин от COVID-19".

"Мы постоянно видим, что ложные заявления о вакцинах от коронавируса распространяются и на вакцины в целом, и сейчас наступил момент, когда особенно важно расширить работу, которую мы начали с COVID-19, с тем чтобы охватить и другие вакцины", — говорится в официальном блоге YouTube.

Блокировка YouTube каналов Russia Today

Во вторник, 28 сентября, администрация YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Как сообщили агентству dpa в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за распространения ложной информации о коронавирусе.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube", — уточнили в Google.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной", заявив, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube.