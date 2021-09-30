В августе вырос доход от продаж магазинов. Больше всего — у строительных

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Яаники Тийгисте, доход от продаж вырос как у продуктовых магазинов и магазинов промышленных товаров, так и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива. ”Из трех названных наиболее вырос доход от продаж у магазинов промышленных товаров — в целом на 15%. У магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет, доход от продаж увеличился на целых 33%”, — добавила Тийгисте.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился выше среднего (на 17%) у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, а также у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи).

У продуктовых магазинов доход от продаж увеличился по сравнению с августом прошлого года на 3% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, — на 9%.

По сравнению с июлем текущего года доход от продаж у предприятий розничной торговли в августе уменьшился на 3%, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи остались на уровне предыдущего месяца.

За первые восемь месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.