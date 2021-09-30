30.09.2021, 08:24
За неделю в Эстонии скончались 18 пациентов с коронавирусом, самому молодому было 32 года(1)
Foto: Argo Ingver
За минувшую неделю в Эстонии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 18 человек в возрасте от 32 до 99 лет.
Из них 14, в том числе и 32-летний мужчина, не были вакцинированы, свидетельствуют данные Департамента здоровья, пишет RusERR.
Еще четыре человека, умершие от вызванных коронавирусом осложнений, были вакцинированы. Трое — лица в возрасте 83, 86 и 92 лет — прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer. Еще один, возраст которого не сообщается, получил одну прививку Moderna.
У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.