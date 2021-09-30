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ЧП и криминал
30.09.2021, 08:19
В Ласнамяэ автомобиль сбил мужчину на электросамокате
Foto: Taavi Sepp
В среду около 12:00 произошло
ДТП
на перекрестке улиц Уссимяэ и Прийсле в
Таллинне
, где 51-летний мужчина на Mercedes-Benz E300 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину на электросамокате.
37-летний мужчина, ехавший на самокате, был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу
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