ЧП и криминал
30.09.2021, 08:19

В Ласнамяэ автомобиль сбил мужчину на электросамокате

 
Foto: Taavi Sepp
В среду около 12:00 произошло ДТП на перекрестке улиц Уссимяэ и Прийсле в Таллинне, где 51-летний мужчина на Mercedes-Benz E300 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину на электросамокате.

37-летний мужчина, ехавший на самокате, был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу

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