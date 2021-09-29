Британские ученые открыли "долгий грипп". Чем он похож на "долгий ковид"?

Интерес к теме возник в связи с феноменом "долгого ковида". Выяснилось, что и другие вирусы могут вызывать аналогичные симптомы.

Статистическим анализом были охвачены две группы по 100 тысяч человек, преимущественно в США. Участники одной из них переболели Covid-19, а другой — обычным гриппом.

В первой группе обратились к врачам по поводу затянувшихся осложнений 42% пациентов, во второй — 30%.

По мнению оксфордских аналитиков, эта разница во многом обусловлена тем, что люди, перенесшие Covid-19, сильнее тревожатся о своем здоровье.

"Многие из нас знают на собственном опыте, что после гриппа нормальное самочувствие не возвращается дольше, чем мы хотели и надеялись", — говорит один из руководителей исследования профессор Пол Харрисон.

Материал, опубликованный в журнале PLOS Medicine, не содержит данных о тяжести выявленных симптомов и о том, возникали они постоянно или время от времени.

"Осложнениям после гриппа до сих пор уделялось недостаточно внимания", — заметил другой участник исследования, доктор Макс Таке.

Что такое "долгий ковид"

"Долгий ковид" — довольно слабо исследованный недуг, у которого по-прежнему нет ни единого определения, ни сколько-нибудь устоявшегося списка симптомов. В Британии, например, так называют любой случай Covid-19, если спустя четыре недели и более после выздоровления пациента (то есть когда тесты перестают обнаруживать в его организме вирус) у него сохраняется хотя бы один из симптомов инфекции.

При этом у одних затянувшийся недуг проявляется слабо и почти не доставляет неудобств, а у других протекает настолько изнурительно, что лишает человека возможности вернуться на работу, а иногда и самостоятельно себя обслуживать. В числе самых распространенных жалоб — одышка, хроническая усталость, потеря обоняния или вкуса; в самых тяжелых случаях у пациента могут произойти серьезные, иногда необратимые повреждения внутренних органов. Известно и о случаях, когда у переболевших пропадала чувствительность в конечностях и даже зрение.