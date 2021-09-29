Статистика: беженцы не горят желанием оставаться в Эстонии. Какие страны ЕС у них в приоритете?

Согласно опубликованной Еврокомиссией иммиграционной статистике, в Венгрии было подано одно такое ходатайство на 100 000 жителей, в Эстонии — три, а в Польше — четыре. Больше всего ходатайств с учетом размера населения было подано на Кипре (841), Мальте (468) и в Греции (354).

В Латвии было подано восемь ходатайств на 100 000 жителей, в Литве — девять, Финляндии — 26, а в Швеции — 131.

В целом в 2020 году об убежище в ЕС попросили 472 000 человек, включая 417 000 первичных ходатайств. В годовом сравнении общее число ходатайств снизилось на 32%.

В абсолютных цифрах больше всего беженцев попросили предоставить им убежище в Германии (102 500), Испании (86 400), Франции (81 700), Греции (37 900) и Италии (21 200).