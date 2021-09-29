Покидающая пост президента Керсти Кальюлайд обратилась к эстонскому народу с большой просьбой

В своем обращении к эстонскому народу в социальных сетях она отметила, что за те пять лет, которые она находится на посту президента, у нее прошло много встреч в самых разных местах Эстонии, в самых различных ситуациях и при совершенно разных обстоятельствах.

"Я знаю, что у многих из вас в телефонах или камерах есть фотографии наших совместных моментов. Поделитесь ими со мной, пожалуйста!" — написала Кальюлайд.

Она предлагает людям оставить свои снимки в разделе комментариев под ее постом в Facebook или у себя в аккаунте, добавив хэштег #minajakersti.