Таллинн премировал лучших спортсменов и тренеров

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, для Таллинна большая честь и радость чествовать своих спортсменов и поблагодарить их тренеров за выдающиеся достижения.

”Большое вам спасибо за то, что вы вдохновляете других и показываете, что высокие достижения в спорте возможны и в трудное время, — сказал Белобровцев. — Я верю и надеюсь на то, что полученный опыт побудит вас двигаться к новым целям”.

Тиммо Таммемяэ и Сандер Линнус завоевали золотые медали на состоявшемся 5 сентября в Отепя чемпионате Европы по командному спортивному ориентированию рогейн, на котором состязались в общей сложности 95 команд. Таллинн вручил Тиммо Таммемяэ, Сандеру Линнусу и их тренеру Пийбе Таммемяэ по 1000 евро.

Пийбе Таммемяэ завоевала золотую медаль на проходившем 5 сентября в Отепя женском чемпионате Европы по спортивному ориентированию рогейн, в котором приняла участие 61 команда. Пийбе Таммемяэ получила от города награду в размере 1000 евро, а тренер Валло Вахер — 500 евро.

Реэда Туула-Федоров завоевала золотую медаль на проходившем 5 сентября в Отепя чемпионате Европы по спортивному ориентированию рогейн среди смешанных команд, в котором приняли участие 68 команд. Реэда Туула-Федоров получила от города награду в размере 1000 евро, а ее тренер Рауль Кудрет — 500 евро.

Мартин Вилисмяэ завоевал бронзовую медаль на состоявшемся 5 сентября в Отепя чемпионате Европы по командному спортивному ориентированию рогейн, на котором состязались в общей сложности 95 команд. Таллинн вручил Мартину Вилисмяэ премию в размере 400 евро, а его тренеру Мариусу Унту награду в 200 евро.

Матц Топкин завоевал бронзовую медаль на проходившим на Мадейре 19 мая 2021 года чемпионате Европы по параплаванию. Город Таллинн наградил победителя премией в 500 евро, а его тренера Кайре Индриксон — 300 евро.