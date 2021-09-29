Еврокомиссия признала миграционный кризис на границе с Беларусью гибридной атакой

"Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он (миграционный пакет) был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, эта было признано гибридной атакой", - заявил Синкявичюс BNS.