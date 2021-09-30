Комментарий: любой критик Кремля в РФ — теперь потенциальный преступник

Следственный комитет Российской Федерации 28 сентября 2021 года объявил о возбуждении нового уголовного дела по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") в отношении Алексея Навального и целого ряда сторонников сидящего в тюрьме критика Кремля. На первый взгляд, эта новость кажется проходной: против Навального и его команды возбуждено уже столько дел, что все их и не вспомнить, так что какая разница, что еще придумали в недрах Следственного комитета? К сожалению, разница есть, и она очень существенная.

Политическое дело против Навального



Прежде всего, важно отметить: впервые за всю историю преследований российскими властями Алексея Навального, лично против него выдвинуты чисто политические обвинения. Ранее его обвиняли в мошенничестве, хищениях, легализации преступных доходов, оскорблении ветеранов и совершении других уголовных и административных преступлений, что позволяло утверждать, будто в преследованиях оппозиционера и его сторонников вообще нет никакой политики. Теперь маски сброшены: Навального и его команду прямо обвиняют в деятельности, направленной на "изменение основ конституционного строя в Российской Федерации".

Следственный комитет Российской Федерации 28 сентября 2021 года объявил о возбуждении нового уголовного дела по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") в отношении Алексея Навального и целого ряда сторонников сидящего в тюрьме критика Кремля. На первый взгляд, эта новость кажется проходной: против Навального и его команды возбуждено уже столько дел, что все их и не вспомнить, так что какая разница, что еще придумали в недрах Следственного комитета? К сожалению, разница есть, и она очень существенная.