За неделю в Эстонии от COVID-19 скончались трое вакцинированных. Подавляющая часть летальных случаев приходится на непривитых

На прошлой неделе умерли три вакцинированных человека (83, 86 и 92 года). Они были привиты либо двумя дозами препарата Pfizer, либо одной дозой Moderna. У всех были сопутствующие заболевания.

С начала пандемии на госпитализированных с коронавирусом пациентов пришлось 13,5% летальных случаев, в 80,6% случаев речь идет о людях в возрасте старше 70 лет. Средний возраст скончавшихся — 78,3 года.

На прошлой неделе число заболевших увеличилось во всех возрастных группах, особенно среди людей в возрасте 55-59 лет (на 39%), 40-44 лет (на 38%), 70-74 лет (на 38%) и 20-24 лет (на 34%). В возрастной группе 15-19 лет заболеваемость снизилась на 9%.

Абсолютное число заболевших, как и заболеваемость на 100 000 человек, больше всего среди школьников (особенно среди учеников 10-14 лет) и трудоспособного населения (особенно в возрасте 30-44 лет).

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