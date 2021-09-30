Муж зарезал жену и получил ее наследство – родственники убитой потеряли веру в правовую систему

Июльским пятничным утром 2017 года Арья забрала свой велосипед из ремонта, вернулась домой и заварила кофе. Но еще до того как последние капли напитка упали в кувшин, она лежала на крыльце своего дома, вся в крови, еле дыша и пытаясь позвать на помощь. Потому что муж вонзил в нее филейный нож тридцать раз.

Это произошло в небольшом местечке Рауталампи, где проживает всего три тысячи человек. Об убийстве активно писали в средствах массовой информации — даже слишком активно, если спросить у родственников убитой. Общественности рассказали даже о том, что суд обязал мужа выплатить двум сестрам жертвы денежную компенсацию в размере нескольких тысяч евро.

Но ни в одной из статей не говорилось о том, что осужденный за убийство мужчина унаследовал имущество убитой им жены. В том числе родовое гнездо семьи, где Арья жила с мужем. Дом был продан, чтобы сёстры получили причитающуюся по суду компенсацию.

Рассказывая об этом, одна из сестер — Ойви Менсонен — даже не пытается скрыть свой гнев, печаль и подступающие слезы.

– Каждый день мне приходится проходить мимо дома Арьи. И каждый раз я прокручиваю в памяти, где я стояла, звоня в службу спасения, и что произошло после этого.

Последнее слово

В последний день жизни Арьи ее сестра Ойви была дома, пока муж отправился на прогулку с внуком. Они проходили мимо дома Арьи, мимо обрамлявших участок кустов и деревьев, и вдруг тишину нарушили крики о помощи.

Муж сестры первым делом набрал 112. Там ему сказали увести маленького ребенка в безопасное место. Он ринулся домой и сказал жене, что в доме Арьи что-то произошло.

– Я тут же побежала туда и увидела окровавленные ступени и сестру.

Помогите.

Это было последнее слово, которое Ойви услышала от сестры, прежде чем убежала от дома Арьи. Убийца был еще на свободе, и оставаться там было небезопасно. Вскоре на место прибыли вертолет спасательной службы и карета скорой помощи, за ними полицейские.