ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Зенит" дома забил "Мальме" четыре безответных мяча

В целом первый тайм был равным, но в концовке "Зенит" завладел преимуществом. Забив быстрые голы в начале каждой половины встречи, питерцы смогли уверенно удерживать преимущество, опасно атакуя. На 53 минуте шведы остались в меньшинстве — Ахмедходжич получил красную карточку за "фол последней надежды", когда не дал Кузяеву убежать один на один с вратарем.

В концовке встречи больше сил осталось у клуба с берегов Невы — сначала Сутормин на 80 минуте, а затем Вендел в уже добавленное судьей время довели счет до крупного.

И у питерцев и у шведов было 0 очков после первого матча в группе H. "Зенит" в первом туре уступил 0:1 на выезде "Челси", а "Мальме" — дома проиграл 0:3 "Ювентусу". Теперь "Зенит" набирает 3 очка с хорошей разницей мячей.

В другом матче и встретятся фавориты группы — туринский "Ювентус" и лондонский "Челси".