RusDelfi на Востоке Украины | Глава Северодонецкого района: победить в войне можно за две недели, если Россия перестанет поддерживать ДНР и ЛНР

Скорее всего, с геополитическими моментами — тот же самый визит президента [Владимира Зеленского] в США . У нас есть знаковые даты: День независимости , 9 мая — это такие, чувствительные моменты, они, как правило, сопровождаются обострением ситуации на фронте.

Главные вопросы связаны с взаимодействием подразделений вооруженных сил Украины, которые несут службу здесь, на линии разграничения. В последнее время зафиксированы случаи повреждений в населенных пунктах, пострадали дома местных жителей. Но, как правило, бои идут за границами населенных пунктов. После разведения войск в районе КПВВ (контрольный пункт въезда — выезда, — прим.) ”Золотое” ситуация накаляется. Также перестрелки фиксируются в районах Троицкого и Новозвановки.

Основная проблема — это занятость и создание новых рабочих мест. Не хватает определенных кадров. Высокий уровень безработицы, нам сложно найти медиков и педагогов. Есть проблемы экологического характера, связанные с шахтами, есть вопросы задолженности по зарплате на наших угольных предприятиях. Никто не отменял пандемию, вирус распространяется. Мы на очередной волне ухудшения этой ситуации. В целом ситуация сложная, как и во всей стране. Определенный пласт проблем все же связан с вооруженным конфликтом, войной с Россией .

У нас проходит реформа децентрализации власти. На первом этапе были созданы объединенные громады (территориальная единица, введенная в рамках административно-территориальной реформы, — прим.). Сейчас идет второй этап — это укрупнение районов. До Нового года здесь, на линии разграничения, был Попаснянский район, сегодня он вошел в состав Северодонецкого, в нем находится шесть громад. И уникальность этого района в том, что все шесть громад — это городские громады. На сегодняшний день я возглавляю Северодонецкую районную государственную администрацию.

Это, конечно, очень сложный вопрос. Я и не хочу, и не буду давать какую-то оценку. У нас есть общепринятые принципы — те же Минские соглашения. У нас есть договоренности по линии разграничения — отведение войск. Я думаю, что украинская сторона соблюдает все эти нюансы, мы готовы к реинтеграционным вопросам. Возвращаясь, например, к вопросам КПВВ, — в "Золотом" и "Счастье" они готовы к открытию, но та сторона все блокирует. Я думаю, украинская сторона делает максимум для уменьшения военного напряжения, продолжается решение реинтеграционных проблем и вопросов.

Какой плюс от открытия КПВВ?

Это возможные экономические улучшения в тех громадах, где они находятся. Это непосредственно в Счастье, в Золотом, в Горске. У нас в Луганской области нет автомобильного КПВВ станицы. "Золотое" подразумевает автомобильный [контрольный пункт] и "Счастье", по-моему, тоже автомобильный. В логистическом плане это может облегчить ситуацию.

Не дай Бог, если ситуация вновь обострится и боевые действия вспыхнут здесь, в городах, — на этот случай у вас есть план действий?

В 2014 году я это все пережил. Я был главой Попаснянской администрации. Самая горячая пора была зимой 2015 года, когда проходила дебальцевская кампания. В городе, где раньше было 15 тысяч человек населения, осталось 2–3, то есть город был практически пустой. Каждый день обстрелы, утром планерка, вечером подведение итогов. И каждый день все по новой. Определенный опыт работы в такой ситуации есть. В принципе, мы понимаем, что нужно делать, есть инструментарий ТБНС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, — прим.). Надеемся, что ужесточения не будет. Если будет, то начнем действовать в соответствии с опытом и законодательством, нашими нормативными документами.

Расскажите подробнее, что здесь происходило в 2014-2015 годах.