Размер штрафов за превышение скорости будет увеличен. Прибавится и дорожных камер

Согласно законодательным изменениям, сумма, используемая для расчета величины штрафа в письменном предупредительном производстве и упрощенном производстве, за превышение максимальной разрешенной скорости повысится с трех до пяти евро.

Это означает, что если до сих пор за превышение разрешенной скорости движения на 10 км/ч нужно было заплатить 30 евро, то после вступления поправок в силу при таком же нарушении придется заплатить 50 евро штрафа.

Исходя из этого изменения, максимальный предупредительный штраф, назначаемый на основании зафиксированного камерой контроля скорости нарушения, вырастет со 190 до 300 евро, а назначаемый за легкие нарушения максимальный штраф - с 80 до 100 евро.

Кроме того, согласно законопроекту упростится взыскание назначенных Налогово-таможенным департаментом штрафов за легкие нарушения, и для этого больше не нужен будет судебный исполнитель.

Если Рийгикогу примет законопроект, то закон, по планам, должен вступить в силу с 1 марта следующего года.