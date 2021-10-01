"Газовщик", несущий смерть. История самого страшного убийцы Балтии

Большая часть населения Юглы – пожилые люди, и многие преступники этим пользуются. Один из них в начале 2000-х годов ходил по квартирам в пятиэтажках на улицах Силциема и Аудума и представлялся сотрудником Latvijas Gāze. Он проникал в квартиру под предлогом проверки счетчиков, душил пенсионерок и выносил из квартиры все ценное.

Убийцей оказался 27-летний Каспар Петров, который совершал преступления с 2000 года по февраль 2003 года.

"Я сам на одно убийство выезжал. Лежит пенсионерка, вроде бы умерла естественной смертью. И только потом, когда было вскрытие, оказалось, что у нее передавлен кадык. Тогда начали поднимать все дела, и оказалось, что очень много похожих случаев, – вспоминает бывший начальник участка полиции "Тейка" Сергей Галилеев.