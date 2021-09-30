Хелир-Валдор Сеэдер: оппозиция не будет сейчас выражать недоверие Танелю Кийку, сделаем это после выборов

Последняя возможность выразить вотум недоверия Танелю Кийку была бы завтра, но председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил Delfi, что оппозиция не будет этого делать до выборов.

Одна из причин заключается в том, что и сам Кийк, и Юри Ратас активно утверждали, что этот вотум недоверия — лишь часть предвыборной кампании. Сеэдер заверяет, что это не так, и чтобы избежать подозрений вотум решили выразить после выборов.