В столичном Кесклинне пошли навстречу владельцам собак

”Многие жители Кесклинна содержат домашних животных и все больше владельцев собак понимают, что собачьи экскременты нельзя оставлять валяться на улице. По заказу Управы района Кесклинн в популярных парках района были установлены 20 новых ящиков с пакетами для собачьих экскрементов, чтобы владельцем животных было удобнее убираться за своими любимцами во время прогулок. Хочу выразить благодарность всем, кто следуют правилам содержания домашних животных”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Новые ящики с пакетами для собачьих экскрементов были установлены на Башенной площади, в Тоомпарке, в Полицейском парке, в парке Лембиту, Коду, Койду и Фальги, на горке Мусумяги, а также в парках Канути, Хирве, Туви и в зеленой зоне около башни Толстая Маргарита.

Каждый ящик вмещает 200 биоразлагаемых пакетов. Ящики регулярно пополняются. Биоразлагаемые пакеты в ящиках предназначены специально для собачьих экскрементов. Просим использовать их по назначению.

Согласно правилам содержания кошек и собак в городе Таллинне, хозяин животного должен соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе убирать экскременты своего домашнего любимца.