Новости Эстонии
29.09.2021, 20:52

В столичном Кесклинне пошли навстречу владельцам собак

 
Tallinnas, Kalamaja pargis toimus koerte ja inimeste ühine hambapesuaktsioon, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu hammaste tervisele.
Tallinnas, Kalamaja pargis toimus koerte ja inimeste ühine hambapesuaktsioon, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu hammaste tervisele.
Foto: Jaanus Lensment
В парках района Кесклинн установлены 20 новых ящиков с биоразлагаемыми пакетами, где хозяева собак могут взять себе пакеты для уборки за своими домашними любимцами.

”Многие жители Кесклинна содержат домашних животных и все больше владельцев собак понимают, что собачьи экскременты нельзя оставлять валяться на улице. По заказу Управы района Кесклинн в популярных парках района были установлены 20 новых ящиков с пакетами для собачьих экскрементов, чтобы владельцем животных было удобнее убираться за своими любимцами во время прогулок. Хочу выразить благодарность всем, кто следуют правилам содержания домашних животных”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Новые ящики с пакетами для собачьих экскрементов были установлены на Башенной площади, в Тоомпарке, в Полицейском парке, в парке Лембиту, Коду, Койду и Фальги, на горке Мусумяги, а также в парках Канути, Хирве, Туви и в зеленой зоне около башни Толстая Маргарита.

Каждый ящик вмещает 200 биоразлагаемых пакетов. Ящики регулярно пополняются. Биоразлагаемые пакеты в ящиках предназначены специально для собачьих экскрементов. Просим использовать их по назначению.

Согласно правилам содержания кошек и собак в городе Таллинне, хозяин животного должен соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе убирать экскременты своего домашнего любимца.

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