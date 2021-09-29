Таллинн изменил порядок оказания услуги опекунства
Вице-мэр Бетина Бешкина отмечает, что число находящихся под опекой людей в столице за последние годы существенно выросло — если два года назад в городе под опекой находилось 330 человек, то в этом году их уже 404.
”К сожалению, услуга опекунства в районах города распределена неравномерно, из-за чего нагрузка социальных работников тоже сильно отличается, — пояснила Бетина Бешкина. — Оказывая услугу опекунства, социальному работнику нужно представлять права и интересы горожанина, обеспечить его достойными условиями проживания и необходимыми услугами. За последние годы увеличилось количество комплексных случаев опекунства над совершеннолетними. Эти случаи, помимо профессиональных навыков социальных работников, требуют от них и других знаний, например в области юриспруденции, недвижимости и т.п. В итоге у социального работника, связанного с опекунством, на выполнение этих обязанностей может уходить 50-75% рабочего времени. Для того, чтобы повысить качество работы и унифицировать услугу опекунства, мы создадим при столичном Департаменте социальных дел и здравоохранения подразделение, которое целенаправленно будет заниматься связанными с опекунством вопросами. Таким образом, социальные работники районных управ смогут сфокусироваться на своих основных задачах, в том числе превентивной работе”.
Сотрудничество с районными управами продолжится, поскольку установление и инициирование опекунства останется в компетенции районной управы. По-прежнему задачей районной управы останется оценка потребности человека в помощи, оказание попечительской помощи, составление заявления для установления опеки в суде, а позднее — представление своей позиции для продления опекунства.
После установления опекунства социальный работник предоставляет только помощь в социальном обеспечении, а новое подразделение занимается той работой, на исполнение которой у него судебным решением имеются обязанность и полномочия. В создаваемом подразделении будет дополнительно девять рабочих мест, штат социальных работников отделов социального обеспечения районных управ из-за этого не сократится.
Как правило, услуга опекунства предоставляется человеку через районную управу по его месту жительства на основании данных регистра народонаселения.
Опекунство над ребенком или взрослым устанавливается на основании Закона о семье, оно осуществляется на основании судебного постановления. Если совершеннолетний из-за ухудшения душевного здоровья не в состоянии себя представлять, отстаивать свои права и интересы, суд назначает ему опекуна. Тем самым суд дает опекуну обязанности и права принимать за своих подопечных решения, связанные с ними лично и их имуществом. Если у нуждающегося в опекунстве человека нет близких, или же они, по оценке суда, не подходят для опекунства, суд назначает опекуном местное самоуправление. Детям опекуны назначаются на иных условиях: если у обоих родителей нет права представлять несовершеннолетнего ребенка или же если определить происхождение ребенка невозможно. В этих случаях ребенку назначается опекун.