Таллинн объявил архитектурный конкурс

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что построенное в 1940 году по адресу ул. Кеваде, 8 здание стало для школы тесным, и оно больше не может обеспечить отвечающие современным требованиям условия обучения.

”Начальные классы гимназии Якоба Вестхольма уже на протяжении 17 лет обучаются в здании на улице Луйзе. Пристройка к зданию школы позволила бы объединить все школьные ступени в одном кампусе, — пояснил Белобровцев. — Цель конкурса как раз в том, чтобы создать для учеников и учителей современную и вдохновляющую среду для обучения и преподавания, которая была бы ориентирована на будущее”.

Благодаря пристройке школа сможет стать своеобразным центром компетенции гуманитарного образования, предлагающим возможности для занятий медиа, театром, музыкой и кино. Помимо этого, в планах улучшить условия для развития навыков в области окружающей среды, медицины и гособороны, а также создать современные возможности для трудового и технологического обучения.

”Архитектурный конкурс приближает осуществление нашей давней мечты. Надеемся, что конкурс даст нам лучшее представление о том, как найти баланс между школами настоящего и будущего, чтобы ученики и школьный коллектив могли работать в идеальных условиях, — отметил директор гимназии Якоба Вестхольма Рандо Куустик. — Местное сообщество, в свою очередь, получило бы центр для занятий спортом и культурного времяпрепровождения, ведь школа должна быть местом, где деятельность не прекращается и после звонка”.