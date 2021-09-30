Читатель спрашивает: учитывается ли время прохождения теста как рабочее время?

Работодатель может потребовать прохождения тестирования или вакцинации только на основе анализа рисков. Анализ рисков должен содержать оценку рисков биологических факторов опасностей (в т.ч. короны), план действий по предотвращению или снижению рисков для здоровья и оценку того, являются ли эти мероприятия достаточными.

Если в результате анализа рисков выяснится, что для работающих на определенных должностях тестирование необходимо, работодатель решает, каким образом и когда будет проходить тестирование. Если работодатель определил, что тестирование должно проводиться на рабочем месте до начала обычного рабочего времени, то время прохождения теста является рабочим временем, которое должно быть учтено и за которое должна быть выплачена заработная плата.