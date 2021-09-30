30.09.2021, 07:20
ВИДЕО | Хелле-Мооника Хельме сделала предложение о формировании правительства? Кая Каллас вежливо отказалась(1)
На инфочасе Рийгикогу прембер-министр Кая Каллас и другие представители правительства отвечали на вопросы депутатов. С вопросом выступила и Хелле-Мооника Хельме из EKRE.
"Вы все время говорите, мол делайте предложения, и вот я сделаю одно предложение. Может пора начать говорить о ремонте правительства?" — обратилась Хельме к премьер-министру.
Хельме сослалась на рейтинги партий, вотум недоверия министру здоровья Танелю Кийку, а также высказывания главы МИД Эвы-Марии Лийметс и главы МВД Кристьяна Яани.
"Может начнете ремонт этого правительства. Если не сейчас, перед выборами, то может после выборов", — добавила Хельме.
Кая Каллас увидела в обращении Хельме призыв к создания общего правительства. "Сейчас я откажусь от такого предложения", — парировала премьер-министр.