ВИДЕО | Хелле-Мооника Хельме сделала предложение о формировании правительства? Кая Каллас вежливо отказалась

"Вы все время говорите, мол делайте предложения, и вот я сделаю одно предложение. Может пора начать говорить о ремонте правительства?" — обратилась Хельме к премьер-министру.

Хельме сослалась на рейтинги партий, вотум недоверия министру здоровья Танелю Кийку, а также высказывания главы МИД Эвы-Марии Лийметс и главы МВД Кристьяна Яани.

"Может начнете ремонт этого правительства. Если не сейчас, перед выборами, то может после выборов", — добавила Хельме.

Кая Каллас увидела в обращении Хельме призыв к создания общего правительства. "Сейчас я откажусь от такого предложения", — парировала премьер-министр.