Правда ли, что еда из McDonald’s не портится годами?

Реальность такова, что наши гамбургеры сделаны только из говядины, на 100% проверенной министерством сельского хозяйства США . В наших котлетах нет консервантов или наполнителей, и единственное, что в них когда-либо добавлялось, — это немного соли и перца на гриле”.

Но для разложения нужны определённые условия — в частности, влага. Без достаточного количества влаги — как в самой пище, так и в окружающей среде — бактерии и плесень не могут расти, и поэтому разложение маловероятно. Поэтому, если пища изначально достаточно сухая или стала таковой, на ней вряд ли разрастутся плесень, бактерии или произойдёт разложение. Домашняя еда, подвергнутая обезвоживанию, может дать аналогичные результаты. Присмотритесь внимательнее: гамбургеры, которые вы видите, скорее всего, высушены и обезвожены и ни в коем случае не "такие же, как в тот день, когда они были куплены".

Историю о Дэвиде Уиппле пересказывают также такие ресурсы, как Medialeaks, RTVI, The Epoch Times и др. Многие из них уточняют, что гамбургер оставался свежим на вид и ещё шесть лет спустя. Широко известна эта история и на Западе. Впрочем, она далеко не единственная. В 2016 году пользователи делились фотографией не тронутого временем шестилетнего набора Happy Meal, а в 2020 году популярность обрёл ролик в TikTok о 24-летних гамбургере и картофеле фри от той же компании McDonald's .

Вот что можно узнать из списка ”10 малоизвестных фактов о "Макдональдсе"”: ”Еда из "Макдональдса" не портится годами. Это точно установленный факт. В 1999 году американец Дэвид Уиппл купил в "Макдональдсе" гамбургер, положил его в карман своего пальто и забыл о нём. Каково же было его удивление, когда через 14 лет он, достав гамбургер из кармана своего пальто, увидел, что он был свежим и совсем не испортился”.

Схожее объяснение приводит и доктор Кейт Уорринер, программный директор департамента пищевых наук и обеспечения качества питания Гуэлфского университета (Канада): ”В интернете есть много видео и фотографий, в которых утверждается, что гамбургеры McDonald's, оставленные на длительное время, не гниют из-за содержащихся в них химикатов. На самом деле гамбургеры, картофель фри и курица McDonald's похожи на все продукты и гниют, если их хранить в определённых условиях. По сути, микробы, вызывающие гниение, очень похожи на нас в том плане, что им для роста тоже нужны вода, питательные вещества, тепло и время. Если мы уберем один или несколько из этих элементов, микробы не смогут расти и портить пищу.

В примере с гамбургером от McDonald's в процессе приготовления котлета теряет воду, которая выходит в виде пара. Булочка, конечно же, сделана из хлеба. При поджаривании уменьшается количество влаги. Это означает, что после приготовления гамбургер достаточно сухой. Если оставить его в комнате в открытом виде, это приведёт к дальнейшей потере воды, так как влажность в большинстве зданий составляет около 40%. Так что при отсутствии влаги или пониженной влажности гамбургер просто сохнет, а не гниёт.

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Итак, чтобы испортить гамбургер McDonald's, нам просто нужно предотвратить потерю влаги. Это можно сделать, обернув его пищевой плёнкой или храня его в среде с высокой влажностью, например в ванной (обратите внимание на чёрную плесень, которая встречается на окне ванной комнаты, но не в спальне). Если вы попробуете провести тот же эксперимент с домашним бургером с таким же содержанием влаги, что и в гамбургере McDonald's, и в аналогичных условиях, вы, вероятно, получите те же результаты”.

И действительно, результаты опытов ничем не противоречат выводам учёных и сотрудников компании. Так, в 2019 году на сайте Serious Eats появилась статья об эксперименте, автор которого попытался создать абсолютно одинаковые условия для обычных домашних бургеров и образцов продукции McDonald’s. Как оказалось, при этом и те и другие ведут себя практически одинаково: при сухом воздухе и открытом помещении не гниют, а в закрытом пакете разлагаются уже через несколько дней. При этом, судя по весу, потеря почти всей влаги происходит в первые дни, а затем притормаживается.

Аналогичные результаты дал и эксперимент, описанный на российском сайте ”Рупор73”, разве что произошла некоторая рассинхронизация по времени гниения. А вот для наглядности видеоролик, на котором камера запечатлела изменение состояния разных продуктов от McDonald’s за одно и то же время:

Из всего вышесказанного следует довольно прозрачный вывод: продукты от McDonald’s далеко не уникальны по своей живучести и ведут себя примерно так же, как и любые другие гамбургеры, включая домашние. Основная причина отсутствия гниения — быстро покидающая продукт влага. При этом отдельные случаи, о которых часто рассказывают в интернете, очевидно, и есть примеры создания тех самых специальных условий, обеспечивающих подобный исход. А вот химикаты тут, скорее всего, ни при чём.