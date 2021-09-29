ФОТО И ВИДЕО | Прозябать в бедности или вкалывать на двух работах? Спасатели вышли на Тоомпеа протестовать против такой альтернативы

Один из пришедших сегодня к зданию парламента — Тойво. Чтобы свести концы с концами ему пришлось создавать свою маленькую частную фирму. На обоих рабочих местах он трудится с полной нагрузкой.

"Второе место работы — крайне необходимо", — признается Тойво. Если правительство вскоре не примет трезвого решения — не повысит зарплату, — придется работу спасателя бросить, говорит он. "Здоровье же в конце концов не выдержит".

Работающая на добровольных началах в спасательной службе делопроизводителем Марге сказала, что может позволить себе такую работу только благодаря хорошей зарплате мужа.

Она уже семь лет помогает спасателям и подтверждает: физически и психологически тяжелая работа спасателей прокормить не может — отцы семейств идут на подработки, не видят своих жен и детей, что приводит во многих семьях к разводам.

"Такая зарплата, которую они получают — плевок в лицо", — не выбирает слов Марге.

"Эстонскому спасателю — среднюю зарплату!"

Как сказал главное доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательной службы (Eesti Päästeala Töötajate ametiühingu — EPTAÜ) Калле Кооп, правительство предложило спасателям 12-процентный рост зарплаты.

По его словам, спасатели ждут, что правительство будет соблюдать составленную МВД программу повышения зарплаты. Это бы означало постепенное повышение зарплат и приближение их за несколько лет к средней по Эстонии. Этот план, по оценке Коопа, не особо отяготил бы государственную казну.

Программа МВД предполагает в следующем году 18-процентный рост и такой же рост еще через год, в 2023, пояснил Кооп.

Кооп согласен, что за день зарплату спасателей на средний по стране уровень не вывести, но это должно быть целью, к которой нужно двигаться максимально быстро.