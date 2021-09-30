Рецензия на эстонскую новинку "Сандра находит работу": киноблогер ставит диагноз главной героине и критикует трейлер за спойлеры

Что должно было вызвать если не смех, то хотя бы улыбку, не вызывает ничего, потому что уже промелькнуло в трейлере. То, что должно, вероятно, было заставить задуматься и вывести на какие-то серьёзные щи, тоже не работает, потому что, например, историю с Сандриным отцом я просто не понял — что там такое с ним было, в конечном итоге? — семейные психологические проблемы, это понятно, но к чему все эти бесконечные мешочки с (якобы) донорской спермой? Никак они не стреляют, никак они не объясняются. Или моё искусство ставить диагнозы по экранному образу ещё далеко от совершенства. И да, мысль о том, что не все люди одинаковые, и не всем подходит работать в коллективе зумеров-пофигистов, это, конечно, мысль очень глубокая и требующая отдельного осмысления. Так же как и мысль о том, что человек, нашедший свой путь, приходит к гармонии сам с собой и уже может нырять в бассейн в одежде в качестве символа освобождения от ненужного давления общества.