Рецензия на эстонскую новинку "Сандра находит работу": киноблогер ставит диагноз главной героине и критикует трейлер за спойлеры
В наших кинотеатрах вещи довольно разумно продуманы. Когда ты приходишь на блокбастер, вроде ”Дюны”, перед фильмом тебе обязательно показывают трейлеры грядущих блокбастеров, вроде предстоящего нового Джеймса Бонда. Когда ты приходишь на фильм вселенной ”Марвел”, тебе обязательно демонстрируют трейлеры будущих ”Марвелов”, даже тех, которые попадут на экраны не прямо вот в самое ближайшее время — трепещите, поклонницы Тома Харди, второй ”Веном” не за горами. Когда ты приходишь на эстонское кино, тебе показывают трейлеры нескольких следующих эстонских фильмов.
Так, перед просмотром какого-то из последних эстонских фильмов, мне показали трейлер фильма ”Сандра находит работу”, и я впечатлился, мне показалось, что меня ждёт достаточно интересное зрелище, ироничное описание злоключений безработной молодой женщины в современном мире.
Как выяснилось, это тот случай, в который я долго не верил. Теперь я по себе знаю, что так бывает и это не вымыслы досужих остроумцев. Трейлер фильма ”Сандра находит работу” интереснее самого фильма, это раз. По трейлеру фильма ”Сандра находит работу” можно с точностью до девяноста пяти процентов предсказать, что происходит в самом фильме без какого-либо риска ошибиться, это два. Все (тут без всякого исключения) самые смешные моменты фильма ”Сандра находит работу” отражены в трейлере, это три. Посмотрев трейлер фильма ”Сандра находит работу”, весь фильм смотреть не обязательно.
Как так получилось и почему так получилось? Я не могу сказать, дело в какой-то глобальной недоработке режиссёра, потому что актёры явно стараются и играют свои роли достаточно ярко, особенно Мари Абель, воплотившая на экране, собственно, Сандру. Сандра — молодая женщина-учёный (не знаю нормально звучащего феминитива этой профессии), которую сокращают с её любимой работы. И она пускается на поиски новой, потому что деньги нужны не только на жизнь, но и на содержание маленькой дочери. Ситуация усугубляется тем, что у Сандры есть какие-то личностно-психологические проблемы, о которых в фильме напрямую не говорится, мой дилетантский багаж знаний почему-то вынудил меня определить у неё синдром Аспергера (ставим диагнозы по изображению, недорого), причиняющей ей некоторые трудности в общении с людьми. Режиссёр Каупо Круусиаук почему-то не умеет глубже того, что лежит на поверхности, почему-то наполнить фильм какими-то дополнительными смыслами и планами у него совсем не получилось. Или же тот, кто снимал трейлер, испытывал огромную личную неприязнь к Каупо Круусиауку и сделал всё, что мог, чтобы таким образом навредить фильму.
Что должно было вызвать если не смех, то хотя бы улыбку, не вызывает ничего, потому что уже промелькнуло в трейлере. То, что должно, вероятно, было заставить задуматься и вывести на какие-то серьёзные щи, тоже не работает, потому что, например, историю с Сандриным отцом я просто не понял — что там такое с ним было, в конечном итоге? — семейные психологические проблемы, это понятно, но к чему все эти бесконечные мешочки с (якобы) донорской спермой? Никак они не стреляют, никак они не объясняются. Или моё искусство ставить диагнозы по экранному образу ещё далеко от совершенства. И да, мысль о том, что не все люди одинаковые, и не всем подходит работать в коллективе зумеров-пофигистов, это, конечно, мысль очень глубокая и требующая отдельного осмысления. Так же как и мысль о том, что человек, нашедший свой путь, приходит к гармонии сам с собой и уже может нырять в бассейн в одежде в качестве символа освобождения от ненужного давления общества.
Осмыслением этих глубоких посылов я, пожалуй, и оставлю вас заниматься. В ожидании следующего, надеюсь, более удачного фильма отечественных кинематографистов.
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