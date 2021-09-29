29.09.2021, 13:50
В следующем году зарплата учителей вырастет до уровня средней по стране
Foto: Anni Õnneleid
Минимальная учительская зарплата вырастет в следующем году до 1412 евро, то есть на 97 евро по сравнению с нынешней. Всего рост зарплат учителей в 7,3% обойдется государству в 30 млн евро.
Прогнозируемая средняя учительская зарплата вырастет в 2022 году на 7,3% с 1540 евро до 1653 евро (рост в 113 евро), что должно быть на одном уровне с прогнозируемой средней зарплатой по стране.
Кроме того на следующий бюджетный год школам будет выделено 12 млн евро для устранения пробелов в образовании у учеников, вызванных дистанционным обучением.