В следующем году зарплата учителей вырастет до уровня средней по стране

В государственном бюджете на 2022 год фонд зарплаты учителей (в т. ч. в государственных, частных и муниципальных общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях) составляет 419 миллионов евро. Расчетная средняя зарплата учителя увеличится на 7,3%, что увеличит среднюю зарплату учителя с 1540 евро до 1653 евро (рост составит 113 евро), то есть до уровня средней зарплаты по стране. Минимальная ставка повысится до 1412 евро (рост составит 97 евро). Решением Правительства Республики на эту цель было выделено 20,7 миллиона евро, а также 9,3 миллиона евро за счет экономии инвестиций и деятельности министерства, итого дополнительная потребность составит 30 миллионов евро.

Для повышения зарплаты учителей правительство дополнительно выделило пять процентов, то есть около 20,7 миллиона евро. При увеличении зарплаты на 5% минимальная ставка учителей увеличится с 1315 евро до 1381 евро. Для того, чтобы средняя зарплата учителей в следующем году стала равной как минимум средней зарплате по стране, минимальная зарплата учителей должна повыситься как минимум на 7,3 процента, то есть до 1412 евро. Для этого нужно дополнительно 30 миллионов.

В своем бюджете Министерство образования и науки изменило приоритеты и выделило 9,3 миллиона евро на зарплаты учителей, чтобы в новом году средняя зарплата учителей стала равной средней зарплате по стране. ”Мы не можем позволить, чтобы средняя зарплата учителей упала ниже средней по стране. Мы должны инвестировать в людей, чтобы у нас перед классом стояло больше мотивированных учителей и меньше бетона”, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна, по словам которой, экономия большей частью повлияет на перенос или отмену различных запланированных инвестиций, реноваций и ремонтов.

Kроме того, к следующему бюджетному году правительство выделит школам 12 миллионов евро на восполнение пробелов в образовании. ”До конца учебного года школы смогут использовать уже выделенные им шесть миллионов евро, чтобы обеспечить более индивидуальное обучение ученикам, которые испытывали трудности во время дистанционного обучения. К новому году к этой сумме прибавится еще 12 миллионов”, — сказала Керсна, по словам которой, международные организации рекомендуют как минимум пару лет систематически заниматься восполнением вызванных соvid-кризисом пробелов в образовании.