Во сколько обойдётся содержание гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport. Названа сумасшедшая сумма!

Весной 2020 года гиперкар Bugatti Chiron получил очередную лимитированную серию — исполнение Pur Sport, ставшее самым экстремальным вариантом из всех уже представленных модификаций, не считая футуристичного прототипа Bugatti Bolide мощностью 1850 л.с.

Pur Sport стал на 19 кг легче исходного гиперкара, а технические изменения новинки свелись к перенастройке 7-ступенчатой роботизированной коробки передач, у которой поменяли передаточные числа, а у 1500-сильного 8-литрового W16 с четырьмя турбинами сдвинули отсечку — мотор стал крутиться до 6900 об/мин. Но как и любой другой автомобиль гиперкар Bugatti требует периодического обслуживания, которое обойдётся в стоимость неплохого автомобиля.

Малазийский поклонник автомобилей Мухаммад Аль Кави Замани, побывав в дилерском центре Bugatti в Сингапуре, узнал стоимость обслуживания нового Chiron Pur Sport. Расходы, которые необходимо добавить к цене автомобиля в примерно $3,6 млн.

Каждые 14 месяцев или 16 000 км пробега гиперкару необходима замена масла, масляного фильтра, охлаждающей жидкости и сопутствующих расходных материалов. Всё это будет стоить около 2 млн рублей. Каждые 14 месяцев требуется замена колёсных дисков (не менее 3,5 млн руб.) и комплекта покрышек (порядка 3 млн руб.). Регламентное обслуживание тормозной системы обойдётся примерно в 4,5 млн руб., а на второй-третий годы владения потребуются замена лобового стекла (не менее 4 млн руб.,), турбин (около 2 млн руб.). Прочие операции не менее дорогие.

С учётом обязательных работ, содержание Bugatti Chiron Pur Sport в первые четыре года эксплуатации обойдётся не менее чем в 25 млн руб. При этом в стоимость не включены расходы на топливо и другие затраты, которые могут появиться в процессе использования автомобиля.

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