Из Isamaa выгнали десяток членов, в том числе и оппонентов. Сеэдер: логичное решение, они баллотировались против партии

Хотя те, кого выгнали из партии, избираются на местных выборах по спискам какого-то избирательного союза или другой партии, Кристьян Ванаселья, один из ключевых участников правого движения, не считает это достаточным для исключения из партии. Тем более, что такая судьба коснулась не всех, кто избирался по чужим спискам.

По всей Эстонии по спискам конкурирующих партий баллотируются 22 члена Isamaa. Из них Сеэдер выбрал для изгнания из партии трех человек. еще выгнали одного депутата из Хаапсалу, хотя там на выборах нет списка Isamaa.

Также были исключены из партии восемь членов Isamaa, баллотирующихся по спискам избирательных союзов, среди которых Оксана Новенкова из Кохтла-Ярве и мэр Пайде Прийт Вярк. При этом на выборах в списках избирательных союзов баллотируется трехзначное число политиков Isamaa.

Ванаселья отмечает, что председатель партии Сеэдер не дал четкого объяснения того, почему этих людей исключили из партии, ведь все они принимали активное участие в партийной деятельности.

Сам Сеэдер объяснил Delfi, что 12 членов выгнали из партии на основании устава и решения собрания, которое позволяет исключать из партии людей, баллотирующихся против нее. Он отметил, что в случае каждого человека рассматривается отдельно, обосновано ли участие выборах вне партийного списка.

Сеэдер отметил, что если член партии сознательно решает баллотироваться против партии и выражать свою политическую активность, когда есть возможность баллотироваться по партийному списку, то партия их исключает: "Логично, что партия принимает такое решение".

Председатель добавил, что подобная ситуация вызывает замешательство как для других членов партии, так и для избирателей.