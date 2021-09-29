29.09.2021, 11:24
ТОП самых богатых людей Эстонии: смотрите, кто вошел в пятерку(9)
Foto: Jake Farra
Благодаря буму технологических компаний и успешному привлечению средств, ТОП самых богатых людей Эстонии вновь возглавили основатели TransferWise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус, а третье место занял основатель Bolt Маркус Виллиг, пишет dv.ee.
На четвертом и пятом месте владельцы Graanul Invest Рауль Кирьянен и Андерс Андерсон.
Характерными для рейтинга самых богатых людей Эстонии в этом году стали мощный рост активов, молодость участников и меньшее, чем прогнозировалось, влияние коронавируса на бизнес — за год активы первых 500 человек, попавших в рейтинговую таблицу, выросли на шесть с лишним миллиардов евро.