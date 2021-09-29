Lasnamäe Centrum и Nautica приглашают принять участие во Всемирном дне сердца и бесплатно проверить свое здоровье

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, ежегодно от них умирает 18,6 миллиона человек. Они также являются наиболее частой причиной смерти в Эстонии — ежегодно регистрируется немного более 80 000 новых случаев. Как минимум 80% преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, избегая главных факторов риска: табака, нездорового питания и малой подвижности. Чтобы обратить внимание на здоровье сердца, 29 сентября здания по всему миру будут освещены красным светом. Во Всемирный день сердца торговый центр Nautica также будет освещен красным светом.

О здоровье сердца нужно заботиться

По словам опытного кардиолога Маргуса Вийгимаа, сердечно-сосудистые заболевания являются серьезной проблемой в Эстонии, которой важно постоянно заниматься. ”Каждый может многое сделать для здоровья своего сердца. Прежде всего, следовало бы вести здоровый образ жизни и регулярно двигаться, но важно также следить за показателями здоровья своего сердца. Важно, чтобы кровяное давление оставалось ниже 140/90 мм рт. ст., общий холестерин был ниже 5 ммоль/л, а уровень сахара в крови — ниже 6 ммоль/л. Окружность талии тоже является показателем здоровья сердца: хорошо, если она будет менее 88 см для женщин и менее 102 см для мужчин”, — сказал Вийгимаа.

”По мере развития торговые центры всё чаще стали играть роль центров местного сообщества, и важной частью этого является оказание медицинских услуг. Как Lasnamäe Centrum, так и Nautica предлагают своим посетителям хороший выбор медицинских услуг: аптеки, оптометристы и экспресс-клиники Confido”, — сказала руководитель торговых центров Теана Башкирцева.

Самое эффективное — это профилактика заболеваний