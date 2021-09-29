Журналист Илья Варламов снял передачу про Эстонию: рассказал про национализм, русскую школу и витрину СССР

По мнению Варламова, ЭССР была витриной социализма, поэтому политический режим здесь был мягче, чем в других частях союза. Естественно, он упомянул и про писателя Сергея Довлатова. Варламов посетил его дом, напомнил о "Компромиссе". И рассказал историю, как у Довлатова почти получилось издать тут книгу.

"Если бы советские солдаты не пришли — было бы лучше?" — спросил Илья. "Если бы пришли не советские, а американские — было бы лучше", — отметила Лауристин.

"Советская оккупация была долгой, немецкая короткой. Сталин за 10 лет успел убить больше людей, чем немцы. Они только начали, но не успели стольких уничтожить", — сказала Марью Лауристин в интервью, которое проходило у нее дома.

"Вторая мировая война — камень преткновения для жителей Эстонии", — считает Варламов. В своей работе автор напомнил об истории Второй мировой, немецкой и советской оккупациях, лесных братьях.

Журналист посетил несколько городов. Помимо прогулки по Старому городу Таллинна, центру, Каламая, Пирита и Ноблесснеру, Илья съездил в Тарту, Нарву, Силламяэ и Кохтла-Ярве.

Российский блогер успел поговорить с бывшими политиками, экспертами и переехавшими россиянами. Большую часть заняло интервью с музыкальным критиком Артемием Троицким , легендой эстонской политики Марью Лауристин, экс-мэром Нарвы Катри Райк. Также в съемках задействованы Раймо Варе, Олег Беседин, Тынис Мяги, Рауль Ребане, Олеся Лагашина, Валентин Савченко, Иван Ревко.

Документальную передачу, которая длится 2.5 часа, можно разделить на две части: 1) жизнь в Советской Эстонии и 2) жизнь после развала СССР.

"Сегодня я расскажу, как Эстония жила в советское время, и что с ней стало после развала Советского союза", — обозначил цель видеоролика Илья Варламов. Вступление он записал возле здания МИД. Именно там заседали партийные лидеры эстонской Компартии в советское время, а рядом стоял памятник Владимиру Ленину. Правда, блогер перепутал названия: министерство расположено на "исландской площади", а не "театральной". Исландской — потому что именно эта страна в 90-х годах первая признала независимость Эстонии от СССР.

Продолжая тему культуры, отмечает и вклад в музыку. "Эстония внесла вклад в советскую поп-культуру: Яак Йоала, Тынис Мяги, Анне Вески — эти имена знал весь Союз", — уточнил он.

"Мы смотрели финское телевидение, наши языки очень похожи, в 1960-е годы мы видели там концерты, которых нигде не было — поэтому мы знали The Beatles, The Roling Stones, плюс, разные известные фильмы, которые не показывали в СССР. В то время было много групп и никто не мешал играть нам музыку", — объяснил причину популярности и мастерства эстонских исполнителей сам Тынис Мяги.

Ожидаемо речь зашла об урбанистике, так как это главная тема Ильи Варламова. Он прогулялся по Каламая, району со стороны Леннусадам.

"Если у нас стали лепить муравейники, то в Таллинне стали появляться модные кварталы малой и средней этажности", — привел блогер в пример квартал Ноблесснер. "Почему такое жилье нельзя строить в России — непонятно. Вырвались ведь из одних советских ГОСТов", — подчеркнул он.

В Тарту он сравнил несколько панелек. Квартирное товарищество одной смогло найти деньги на реновацию, а другой — нет. "Почему этот дом такой красивый, а этот нет? — спросил он у проходящей мимо бабушки. "Денег не хватает у жильцов", — ответила она. Примечательно, Варламову известна систему КТ в Эстонии.

"Бронзовый солдат — самый известный скандал с советскими памятниками в Европе", — начал следующую тему Варламов. Он показал кадры с полицией, которые окружили памятник на Тыннисмяги, лозунги местных активистов, напомнил хронологию событий и о беспорядках.