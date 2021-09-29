Журналист Илья Варламов снял передачу про Эстонию: рассказал про национализм, русскую школу и витрину СССР(4)
"Сегодня я расскажу, как Эстония жила в советское время, и что с ней стало после развала Советского союза", — обозначил цель видеоролика Илья Варламов. Вступление он записал возле здания МИД. Именно там заседали партийные лидеры эстонской Компартии в советское время, а рядом стоял памятник Владимиру Ленину. Правда, блогер перепутал названия: министерство расположено на "исландской площади", а не "театральной". Исландской — потому что именно эта страна в 90-х годах первая признала независимость Эстонии от СССР.
Документальную передачу, которая длится 2.5 часа, можно разделить на две части: 1) жизнь в Советской Эстонии и 2) жизнь после развала СССР.
Российский блогер успел поговорить с бывшими политиками, экспертами и переехавшими россиянами. Большую часть заняло интервью с музыкальным критиком Артемием Троицким, легендой эстонской политики Марью Лауристин, экс-мэром Нарвы Катри Райк. Также в съемках задействованы Раймо Варе, Олег Беседин, Тынис Мяги, Рауль Ребане, Олеся Лагашина, Валентин Савченко, Иван Ревко.
Журналист посетил несколько городов. Помимо прогулки по Старому городу Таллинна, центру, Каламая, Пирита и Ноблесснеру, Илья съездил в Тарту, Нарву, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
Часть 1. Война, оккупация, советский запад
"Вторая мировая война — камень преткновения для жителей Эстонии", — считает Варламов. В своей работе автор напомнил об истории Второй мировой, немецкой и советской оккупациях, лесных братьях.
"Советская оккупация была долгой, немецкая короткой. Сталин за 10 лет успел убить больше людей, чем немцы. Они только начали, но не успели стольких уничтожить", — сказала Марью Лауристин в интервью, которое проходило у нее дома.
"Если бы советские солдаты не пришли — было бы лучше?" — спросил Илья. "Если бы пришли не советские, а американские — было бы лучше", — отметила Лауристин.
По мнению Варламова, ЭССР была витриной социализма, поэтому политический режим здесь был мягче, чем в других частях союза. Естественно, он упомянул и про писателя Сергея Довлатова. Варламов посетил его дом, напомнил о "Компромиссе". И рассказал историю, как у Довлатова почти получилось издать тут книгу.
Продолжая тему культуры, отмечает и вклад в музыку. "Эстония внесла вклад в советскую поп-культуру: Яак Йоала, Тынис Мяги, Анне Вески — эти имена знал весь Союз", — уточнил он.
"Мы смотрели финское телевидение, наши языки очень похожи, в 1960-е годы мы видели там концерты, которых нигде не было — поэтому мы знали The Beatles, The Roling Stones, плюс, разные известные фильмы, которые не показывали в СССР. В то время было много групп и никто не мешал играть нам музыку", — объяснил причину популярности и мастерства эстонских исполнителей сам Тынис Мяги.
Ожидаемо речь зашла об урбанистике, так как это главная тема Ильи Варламова. Он прогулялся по Каламая, району со стороны Леннусадам.
"Если у нас стали лепить муравейники, то в Таллинне стали появляться модные кварталы малой и средней этажности", — привел блогер в пример квартал Ноблесснер. "Почему такое жилье нельзя строить в России — непонятно. Вырвались ведь из одних советских ГОСТов", — подчеркнул он.
В Тарту он сравнил несколько панелек. Квартирное товарищество одной смогло найти деньги на реновацию, а другой — нет. "Почему этот дом такой красивый, а этот нет? — спросил он у проходящей мимо бабушки. "Денег не хватает у жильцов", — ответила она. Примечательно, Варламову известна систему КТ в Эстонии.
"Бронзовый солдат — самый известный скандал с советскими памятниками в Европе", — начал следующую тему Варламов. Он показал кадры с полицией, которые окружили памятник на Тыннисмяги, лозунги местных активистов, напомнил хронологию событий и о беспорядках.
"Это было выгодно и России, и Эстонии. Если бы нормально пришли бы и сказали: ребята, мы хотим перенести памятник, давайте с почестями это сделаем с ветеранами — вообще, вопросов нет, отлично. Но как это было сделано? В 4 утра поставили забор, поставили полицейских с собаками, убили парня молодого Дмитрия Ганина. Это мы знаем про одно убийство. Я думаю, там было намного больше. Устроили концлагерь — насыпали крысиный яд в терминалах, люди там лежали по трое суток", — рассказывает свое понимание событий руководитель TVN Олег Беседин.
Плавно фильм подошел к развалу СССР. Варламов выбрал идеального спикера на эту тему — сопредседателя "Народного фронта" Лауристин. "Народный фронт выступал за демократизацию общества, прогрессивных политиков, а потом и выход из состава СССР", — зачитал закадровый текст Варламов. Лауристин отметила, что Эстония очень гордится мирным выходом из союза, по ее словам, даже камня не было брошено в противников — членов движения "Интерфронт".
"В январе в Таллинн приехал Ельцин. Он подписал с Арнольдом Рюйтелем договор об отношениях РСФСР и Эстонии. В этом документе наши страны впервые признали друг друга независимыми государствами. Борис Ельцин призвал солдат оставаться в казармах и не вмешиваться в происходящие события. Возможно, именно поэтому, в отличие от Литвы и Латвии, в 1991 году не проливалась кровь", — добавил Варламов.
Часть 2. ИТ-столица, электронное правительство, русские
Практически сразу Варламов четко попал в одну из самых болезненных тем современной Эстонии — русскую школу. При этом ему удалось объективно и без штампов осветить происходящее.
"25% считают русский родным, 17% учатся в школах на русском", — показал на графике журналист.
"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд регулярно требует полной ликвидации русскоязычного образования. В этом года она заявила, что отправлять детей в эстонскую школу — это обязанность родителей". Видимо, Варламов прочитал речь президента и другие ее высказывания на эту тему.
Также он сослался на интервью RusDelfi, где президент подтвердила, что ее внуки ходят в русский детский сад. Далее коллега из RusPostimees Олеся Лагашина адекватно описала ситуацию с закрытием русских школ. Отметим, что даже скандал с русской школой в Кейла не прошел мимо редакторов выпуска.
"Эстония, по-моему, единственная республика бывшего СССР, где есть образование на русском языке в гимназии. Со временем будет переход на эстонский, но это будет с детского сада" — уточнил писатель Рауль Ребане.
"В Эстонии есть целая группа людей, которые не признаются ее гражданами", — очередной раз ударил по больному московский блогер. "Да, я негражданин. Я родился здесь, мои родители здесь родились. Я, как говорят, инопланетянин", — показал серый паспорт с надписью Alien Олег Беседин.
Так как тема серии выпусков — страны бывшего СССР, автор не мог пропустить города, которые получили свой облик в советское время. Он съездил в Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарву.
"Силламяэ — в советское время здесь располагался секретный "Комбинат 7", город был закрытым. В 1947 году здесь построили завод по добыче сланца, а вокруг появился образцовый социалистический город. Потом обрабатывали урановую руду, которую привозили из ГДР и Чехословакии. Бывший комбинат успел выжить и после распада СССР, — снялся на фоне города он. — Сегодняшний Силламяэ — советский заповедник. Где вы еше в Эстонии найдете улицы Гагарина или Маяковского. Здесь хорошо сохранилась застройка 40 и 50 годов".
Затем блогер заехал в Нарву. "В Нарве около 88% русских, при этом, пересекая границу, попадаешь в другой мир. В 2014 году в Нарве и Ивангороде отремонтировали набережные. В Ивангороде получилось совсем не так. Стоят сараи, непонятные фонари, все разваливается"
Илья сравнивал Ивангород и Нарву. Главный вывод — дело не в русской зиме или менталитете, а в желании местных властей выполнять свою работу. Также поговорил с местными жителями, залез в архив Кренгольмской мануфактуры.
Кохтла-Ярве назвал эстонским Донбассом. "Здесь добывали горючий сланец. Это типичный шахтерский городок. Здесь до сих пор самая маленькая доля эстонцев. Сегодня все это пришло в упадок".
Экономика
Говоря об экономике, Варламов вспомнил слова Владимира Путина о целях догнать Португалию по уровню ВВП. "У нас не получилось, зато у эстонцев получилось". ВВП на душу населения в Эстонии составляет 38 тысяч долларов, в Португалии 22 тысячи, в Россия 11 тысяч.
"Средняя зарплата 1500 евро, в 3 раза выше, чем в России. Достичь такого результата удалось за счет вовремя проведенных реформ. Эстония первой взяла курс на построение рыночной экономики. Слабая зависимость от России помогла пережить кризис 1998 года".
Как гласят негласные правила, нельзя рассказать об Эстонии, не упомянув ИТ-сектор и стартапы. Ожидаемо в пример привели создание Skype.
"В ИТ-cекторе занято около 10% населения, в среднем в Европе 5 стартапов на 100 000 человек, а в Эстонии в шесть раз больше — 30. Низкие налоговые ставки помогают развитию бизнеса. А в 2017 году ввели специальные стартап визы — ежегодно приезжают тысячи человек и открывают свое дело.
Ставку на технологии делает не только бизнес, но и правительство. Важное отличие от Латвии, Литвы и других стран ЕС — это электронное правительство и электронный документооборот. Отвечает за это специальный Департамент инфосистем", — радужно говорит он.
Далее рассказал про ИД-карту — с ее помощи можно подписать документ, голосовать на выборах, открыть банковский счет и бизнес. "Биткойн признан платежным средством, Эстония одной из первый заявила о планах создания национальной криптовалюты", — правдиво повествует блогер. Правда, он наверняка не знает о сбоях в работе сертификатов ИД-карты и периодических нарушениях в системе.
В своем заключении Илья Варламов сказал: "В СССР Эстония была окном в свободный мир. Своеобразным перевалочным пунктом на пути с Востока на Запад. Здесь было позволено то, что в других частях союза нельзя было даже представить. Поэтому трансформация Эстонии после обретения независимости прошла довольно легко. Сегодняшняя Эстония, это передовая, перспективная страна. Российская пропаганда часто именую Эстонию, как страну победившего нацизма, где правят бал русофобы. Это, конечно же, не так", — резюмировал он.