ВИДЕО | Сотрудников сферы здравоохранения ждет рост зарплат в 7-8%. Тестирование в школах хотят заменить

На пресс-конференции сделают обзор текущей ситуации с COVID-19 и состояния вакцинации. Также поговорят о проводимом Тартуским университетом мониторинговом исследовании, на основании которого приблизительно у 77 процентов совершеннолетних в Эстонии образовались антитела против коронавируса. Дают ли свежие данные надежду на смягчение ограничений?

Мари-Анне Хярма говорит, что коронавирус активно распространяется среди детей и их родителей. Бессимптомных случаев заражения в школах особо нет. Среди людей старше 16 лет случаи тяжелого заболевания ниже, благодаря вакцинации.

Так как организация тестирования в школах требует больших временных затрат и увеличения нагрузки, то Департамент здоровья считает, что можно пересмотреть стратегию изоляции и тестирования школьников. Предложения будут составлены к 8 октября.

Хярма отметила, что в связи с ростом заражения увеличивается нагрузка на Департамент здоровья, поэтому с этой недели уменьшится контроль за ношением масок в общественном транспорте и проверкой вакцинационных сертификатов в местах общественного питания. Тем не менее контроль не прекратится и продолжится при поддержке партнеров департамента.

Танель Кийк отметил, что сейчас в Эстонии число людей с антителами превышает число вакцинированных — антитела есть почти у 80% эстоноземельцев.

Для поддержки сферы здравоохранения правительство решило, что сотрудники этой сферы в этом и следующем году получат повышение зарплаты на 7-8%, сообщил Кийк. Необходимые для этого средства будут получены за счет поступления социального налога.

Правительство заключило на следующие несколько лет договоры о поставках 2,6 млн доз вакцин Pfizer и полмиллиона доз Moderna. Кийк объяснил, что тем самым будет гарантированы третьи дозы для повышения эффективности.